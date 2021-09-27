Священник брал деньги из церковной казны на наркотики и гей-вечеринки

Священник брал деньги из церковной казны на наркотики и гей-вечеринки

Полиция обвиняет его в растрате 117 тысяч долларов.

Итальянская полиция задержала 40-летнего священника Франческо Спаньези, которому предъявили обвинение в хищении средств из церковной казны.

Об этом сообщает Newswep.

Злоупотребление священника обнаружились после того, как бухгалтер прихода заметил, что тот снял с банковского счета церкви значительную сумму. По распоряжению епископа, Спаньези было запрещено пользоваться церковными деньгами. Тогда он объявил среди своих прихожан сбор средств для малообеспеченных и присваивал их.

Против священника начали расследования правоохранители. Выясняя его образ жизни, полицейские узнали, что Франческо Спаньези и его сожитель зарегистрированы на сайтах знакомств и часто получали приглашения на гей-вечеринки.

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Кроме того, как обнаружили правоохранители, сожитель священника завез из Нидерландов гамма-оксимасляной кислоты — наркотик, который преступники часто используют для изнасилований.

По информации следствия, священник присвоил 117 тысяч долларов из церковной казны именно на наркотики, которые он покупал для посещения гей-вечеринок.

Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera, Спаньези признал свою вину в том, что имеет зависимость от кокаина. Кроме того, он подтвердил свое участие в гей-вечеринках, на одной из которых заразился ВИЧ-инфекцией.

Он попросил у своих прихожан прощения и заявил, что вернет все присвоенные средства, продав все, что у него есть, включая домом.

Напомним, что в Волынской области, вблизи города Рожище, священник разгуливал у трассы в женской одежде и одноразовых перчатках.

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