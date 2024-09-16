Священник погиб при попытке установить мировой рекорд: что он пытался сделать (фото)

В июле в 2008 году было найдено тело бразильского священника, пытавшегося побить мировой рекорд с самого длительного полета на гелиевых шариках, спустя три месяца после того, как он пропал без вести во время своей попытки.

Эту историю вспомнило издание LADbible.

Аделир Антонио де Карли исчез в возрасте 41 года 20 апреля в 2008 году после того, как пытался побить мировой рекорд – 19 часов полета на воздушном шаре, прикрепленном к воздушным шарикам.

Ранее он завершил четырехчасовой полет на 600 воздушных шарах и поднялся на высоту 5300 метров над землей.

Он планировал завершить 20-часовой полет в кресле, прикрепленном к 1000 воздушным шарам, и не забыл взять с собой парашют, телефон, еду и воду на случай, если что-то пойдет не так.

К сожалению, для "священника на воздушных шарах" все пошло не так, и подготовка, которую он проделал, не спасла ему жизнь.

Аделир Антонио де Карли / Фото: YouTube/@catholicnewsagency

Через двадцать минут после взлета он сказал, что ему нужен кто-нибудь, кто научит его пользоваться GPS, иначе они не смогут отследить, где он находится.

Последний контакт с ним состоялся почти через восемь часов после начала полета, когда он находился примерно в 48 км от побережья, чтобы сообщить свое местонахождение бразильским ВМС и сказать, что он "теряет высоту".

Это были последние слова, которые от него слышали, после чего связь с ним была потеряна, и хотя поисковые работы были начаты, через несколько дней они были прекращены.

Аделир Антонио де Карли / Фото: YouTube/@catholicnewsagency

Позже куски шара были замечены в море у побережья Бразилии. В июле в том же году в океане были найдены человеческие останки, а одежда на теле принадлежала де Карли.

Позже того же месяца анализ ДНК подтвердил, что остатки принадлежали 41-летнему Аделиру.

Де Карли решился на этот трюк, чтобы попытаться установить новый мировой рекорд и собрать деньги на часовню для дальнобойщиков у своего дома.

"Теперь мы сможем провести достойные похороны", — сказал его брат Моассир де Карли после того, как тело священника было найдено.

Кластерные полеты являются особенно опасным способом полета, поскольку пилот очень зависит от капризов погоды, и существует мало предохранителей на случай, если что-то пойдет не так. Другие попытки кластерных полетов подвергали пилотов опасности, не в последнюю очередь потому, что некоторые из них имели при себе оружие и планировали расстрелять собственные шары, чтобы вернуться на землю. Они также рискуют затронуть линии электропередачи или другие препятствия при спуске.

Напомним, недавно умер "самый страшный бодибилдер мира". 36-летний белорус Илья "Голем" Ефимчик употреблял 16500 калорий в день и поднимал вес 318 кг.

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