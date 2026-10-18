Священник погиб прямо во время службы — момент трагедии попал на видео

Крест убил священника / © Pixabay

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В Эквадоре во время церковной службы погиб священник — на него упал большой крест, оторвавшийся от стены в алтарной части храма.

Об этом пишет Newsweek.

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Священник умер, когда деревянный крест оторвался от стены и пал на него, пока он служил мессу.

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Травмы, полученные священником, оказались смертельными.

Напомним, в Польше мужчина обвинил священника в романе с его женой: он нанял детектива и отомстил служителю церкви.

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