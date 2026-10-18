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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Священник погиб прямо во время службы — момент трагедии попал на видео

В Эквадоре священнослужитель скончался из-за падения креста во время службы в церкви.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Крест убил священника

Крест убил священника / © Pixabay

В Эквадоре во время церковной службы погиб священник — на него упал большой крест, оторвавшийся от стены в алтарной части храма.

Об этом пишет Newsweek.

Священник умер, когда деревянный крест оторвался от стены и пал на него, пока он служил мессу.

Травмы, полученные священником, оказались смертельными.

Напомним, в Польше мужчина обвинил священника в романе с его женой: он нанял детектива и отомстил служителю церкви.

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