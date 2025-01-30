Священник повторил "нацистский" салют Маска: чем это закончилось (видео)

Робинсон объяснил, что это была попытка посмеяться над либералами.

Священник Англиканской католической церкви Келвин Робинсон во время завершения своего выступления на Национальном саммите противников абортов в Вашингтоне повторил известный жест Илона Маска, который многие восприняли как нацистское приветствие.

Видео этого момента публикуют в соцсетях.

Священник утверждает, что хотел этим жестом показать, что его сердце – со всеми присутствующими.

"Благослови вас Господь – за все, что вы делаете. Продолжайте это делать. Надеюсь, я смогу вдохновить вас. И мое сердце с вами", – говорит он на скандальном видео.

Священник Англиканской церкви повторил "нацистский" салют Маска

Робинсон также объяснил, что это была попытка посмеяться над либералами, которые назвали Илона Маска "нацистом" после аналогичного жеста.

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Позже Англиканская церковь опубликовала заявление, в котором осудила нацистскую идеологию и антисемитизм во всех его проявлениях и сообщила о прекращении служения Робинсона.

“Господина Робинсона предупредили, что онлайн-троллинг и другие подобные действия (независимо от того, являются ли они на службе левым или правым) несовместимы со священническим призванием, и ему сказали прекратить. Очевидно, что он этого не сделал, и поэтому его лицензия в этой Церкви была отозвана. Он больше не служит священником в АКЦ”, — говорится в заявлении.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху неожиданно поддержал американского миллиардера Илона Маска, которого раскритиковали за противоречивый жест во время инаугурации президента США, напоминавшего "римский салют" — приветствие в нацистской Германии.

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