Священник раздел туриста и помазал его гениталии маслом: он объяснил свой странный поступок

Полиция греческого острова Родос арестовала 49-летнего священника по подозрению в оскорблении сексуального достоинства эстонского туриста.

Об этом пишет ekathimerini.com.

30-летний мужчина рассказал, что недавно посетил с подругой монастырь в южной части острова, где встретился со священником.

Там он купил крестик, но забыл его, когда ехал. Затем священник написал ему, что нашел его. На следующее утро мужчина вернулся в монастырь, чтобы забрать потерянную вещь.

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По его словам, священник попросил пойти с ним в комнату, которую он использует для приема посетителей, чтобы подарить ему особый подарок.

Там священник попросил его спустить штаны, снять нижнее белье и рубашку, чтобы смазать его маслом. Затем эстонец рассказал, что священник начал втирать масло в его гениталии в течение нескольких секунд. Полагая, что это нормальная процедура, он не просил остановиться.

Однако позже он обратился в полицию, арестовавшую священнослужителя. В свою защиту он сказал, что нанес масло, потому что у туриста появилась сыпь.

Полиция передаст дело уголовному прокурору острова.

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