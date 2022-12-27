Священник РПЦ призвал россиян умирать в Украине, а не "под столом в блевотине" (видео)

Упорный украинофоб Андрей Ткачев – уроженец Львова и много лет жил и работал в Киеве, но в 2014 году бежал в Москву.

Скандальный священник РПЦ Андрей Ткачев, бежавший из Киева в Москву в 2014 году после Революции Достоинства и начала агрессии РФ, в очередной раз отметился скандальным заявлением, как и "подобает" агитатору-политруку в рясе.

В этот раз Ткачев назвал гибель военных РФ на фронте "лучшей из смертей" и призвал россиян умирать на фронте, а не заканчивать жизнь "захлебываясь в блевотине". Видео выступления скандального священника появилось в Сети.

"Люди умирают, как свиньи: захлебываются рвотой, ели-пили, под столы попадали, обрыгались и блевотиной захлебнулись, вот тебе и смерть. Или малолетки-зацеперы, его током шваркнуло 3000 вольт, и он обугленный на рельсы упал. Пошли сделать селфи на крышу дома. Подскользнулись и полетели с 15 этажа вместе с телефоном. Так лучше с оружием в руках умереть за Родину, как герой, как мужчина", — сказал поп, пообещав, что погибшие оккупанты обязательно получат место в раю.

Журналист Денис Казанский отметил, что, по версии РПЦ, у россиянина есть два пути — умереть от алкоголизма и деградации или стать "пушечным мясом".

"Никакие другие варианты не рассматриваются. Не говоря уже о варианте не умирать, а пожить. Что характерно, все эти мракобесы сами умирать не идут и детей своих насмерть не отправляют. Но многие и с удовольствием говорят о том, как следует умирать другим", – отметил журналист.

Кто такой Андрей Ткачев

Андрей Ткачев – пропагандист, скандальный священнослужитель РПЦ. Хотя сам он – уроженец Львова и много лет жил и работал в Киеве, является ярым украинофобом.

Во Львове он служил в единственном соборе УПЦ МП в течение 12 лет. В 2005 году перебрался в Киев. Во время Революции Достоинства Ткачев прозвал митингующих.

"Я молюсь, чтобы Господь внушил страх и трепет в сердцах и в кости мятежников. Чтобы они ни покоя не имели, чтобы они сожрали друг друга — пусть гад сожрет гада! Я жалеть о них не буду. Это страшные враги нашего будущего и страшные враги сегодняшнего настоящего. Я их не жалею! Я о них не молюсь", — отметил поп Московского патриархата.

В июне 2014 года он бежал в Москву, где продолжил заниматься антиукраинской пропагандой. В частности, Ткачев говорил, что Украина — это "кровожадный демон, существование которого бессмысленно". В ходе полномасштабного вторжения РФ продолжает выступать с украинофобскими заявлениями. Например, он восхвалял скандального главу Чечни Рамзана Кадырова за участие его приспешников в зверствах в Украине.

Ранее российский экс-разведчик и экс-офицер КГБ Сергей Жирнов рассказал, что патриарх РПЦ Кирилл – агент КГБ и ФСБ, а также богатый олигарх, ведь еще в 1990-х годах зарабатывал на контрабанде алкоголя и табака.

Кирилл заявлял, что мобилизованные, погибшие в Украине, сразу попадут в рай и называл их "подвижниками".

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