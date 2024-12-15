Священник шокировал детей правдой о Санта Клаусе: подробности скандала

В британском городе Хэмпшир священник Пол Чемберлен заявил детям, что Санта-Клауса не существует. Шесть детей расплакались, а родители планируют подать жалобу.

Об этом пишет Daily Express.

В ходе встречи с шестиклассниками заявил, что Санта-Клауса не существует. Священник был приглашен как гость и во время своего выступления сказал детям: "Теперь будем откровенны — Санты не существует". Кроме того, он обвинил родителей в "издевательстве над печеньем", которое дети оставляют для Санты на Святой вечер. Его слова вызвали шок у школьников, многие из них разрыдались.

Когда родители узнали об инциденте, они немедленно обратились к директору школы, требуя объяснения, почему священнику разрешили выступать перед детьми и почему учителя не вмешались. Возмущенные родители заявили, что поведение Чемберлена было недопустимым, а его слова нанесли эмоциональный вред детям.

Группа родителей уже подала жалобу в местную епархию с требованием отстранить священника от исполнения обязанностей викария и предоставить официальные извинения. Один из родителей назвал поведение Чемберлена "совершенно отвратительным", а мать расплакавшейся девочки заявила, что священник довел детей до слез, и родителям пришлось успокаивать их после шокирующих заявлений.

Епархия Портсмута признала, что священник допустил серьезную ошибку, и официально извинилась перед детьми, их родителями и школой. В заявлении епархии отмечается, что Чемберлен "не должен был этого делать", а директор школы отдельно сообщил родителям о прощении священника.

Несмотря на прощения, родители заявили, что готовы подать в суд на епархию и самого священника, если ситуация не будет должным образом урегулирована. Они требуют официальных публичных извинений и мер, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.

Напомним, в Чикаго злостные Гринчи забросали Санту яйцами.

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