Священник заплатил киллеру $40 тысяч, чтобы убить любимого дочери: подробности, фото

В США пастора из Риверсайда, штат Калифорния, арестовали по нескольким обвинениям в том, что он нанял киллера для убийства парня своей дочери.

Об этом пишет People.

Вечером 21 октября в 2023 году в него было сделано несколько выстрелов, но он уже оправился от полученных ранений. Расследование установило, что 47-летний Самуэль Пасильяс заказал убийство мужчины, говорится в пресс-релизе Департамента полиции округа Риверсайд.

"Взрослый мужчина, ставший жертвой, заявил, что ехал по улице, когда рядом с ним остановился другой автомобиль. Из этого авто был открыт огонь, и в него несколько раз выстрелили. Пострадавший сам доехал до больницы, где ему оказали помощь, а полицейские нашли доказательства стрельбы", — говорится в сообщении.

В то время Пасильяс был известен как пастор местной испаноязычной церкви в Викторвилле, Калифорния, и отцом девушки жертвы.

"Детективы обнаружили доказательства того, что отец встречался с людьми, которых он нанял, и предоставил им информацию о жертве, в частности, о его местонахождении в вечер стрельбы, — говорится в пресс-релизе. — Детективы также установили, что отец заплатил этим людям почти 40 000 долларов США, и они вели наблюдение за жертвой в течение нескольких недель до того, как попытались застрелить его".

Самуэль Пасильяс / Фото: RIVERSIDE POLICE

13 марта Пасильяса поместили в Центр содержания под стражей им. Роберта Пресли за подстрекательство к убийству, заговор с целью убийства, покушение на убийство и нападение со смертоносным оружием.

Один из вероятных киллеров, 55-летний Хуан Мануэль Себрерос, также был помещен в тюрьму Роберта Пресли за сговор с целью совершения убийства, покушение на убийство и нападение со смертоносным оружием.

Хуан Мануэль Себрерос / Фото: RIVERSIDE POLICE

Оба мужчины находятся под залогом в миллион долларов, и пока что неизвестно, будут ли новые аресты.

Расследование продолжается.

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