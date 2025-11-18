Священный храм сгорел дотла из-за ошибки туриста (фото)

Китайский храм / Иллюстративное фото / © pexels.com

В Китае 12 ноября полностью сгорел трехэтажный павильон Вэньчан в комплексе священного храма. Пожар возник из-за ненадлежащего использования благовоний и свечей одним из туристов.

Об этом сообщает Metro.

Пожар вспыхнул в павильоне Вэньчан на горе Фэнхуан в городе Чжанцзяган, провинция Цзянсу, Китай. На распространенных фото видно, что трехэтажное здание полностью пылает, над ним поднимается плотный столб дыма, а части крыши обваливаются.

По данным местных властей, пострадавших нет, и пламя не распространилось на близлежащие лесные участки.

Следователи сообщили, что, по предварительным результатам, пожар возник из-за неправильного использования благовоний и свечей одним из посетителей.

Чиновники также отметили, что павильон, возведенный в октябре 2009 года, не содержал никаких культурных ценностей. По их словам, все здания храмового комплекса являются современными конструкциями без исторических архитектурных элементов. В документах отмечается, что павильон заказали в 2008 году, построили из железобетона и ввели в эксплуатацию в 2009-м.

После завершения строительства объект перешел под управление соседнего храма Юнцин. Несмотря на то, что история храма Юнцин насчитывает несколько веков, нынешние его сооружения были возведены заново в 1990-х годах.

Местные власти заявили, что дальнейшие шаги определят по результатам расследования, а меры безопасности в комплексе усилят, чтобы предотвратить будущие пожары.

К слову, ранее в ноябре в Китае частично обвалился мост после оползня и обнаружения трещин. Жертв удалось избежать. Власти закрыли мост, расположенный в сейсмически активной горной зоне, накануне инцидента и организовали объезд.