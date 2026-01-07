"Святая миссия": как Путин и патриарх Кирилл превратили Рождество в Z-пропаганду

Путин в храме на территории воинской части ГРУ

Путинский режим на Рождество по Юлианскому календарю (7 января) в очередной раз использовал русскую церковь РПЦ для оправдания войны против Украины и милитаризации россиян.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

В Центре обратили внимание, что российские пропагандистские ресурсы массово распространяют кадры богослужений с участием военных РФ, в том числе непосредственно на передовой.

В свою очередь, так называемые «военные священники» РПЦ говорят о необходимости быть с оккупантами в окопах.

«Кроме российского диктатора Владимира Путина, высокопоставленные чиновники и представители РПЦ, 7 января принимали участие в рождественских службах, где войну подавали как „борьбу со злом“ и „защиту веры“», — говорится в сообщении.

Сам Z-патриарх Кирилл накануне 7 января завуалированно предложил считать критиков Путина «изменниками Родины». Он заявил, что России необходим консенсус вокруг «самых главных вопросов нашей безопасности», а для тех, кто «выпадает» из такого консенсуса, существует понятие «предатель Родины».

А диктатор Путин во время рождественского богослужения заявил, что российские оккупанты воюют в Украине «по поручению Господа». Он цинично сравнил русских окупантов с Иисусом и сказал, что они выполняют «святую миссию».

В речах церковных иерархов РПЦ российская агрессия против Украины намеренно маскируется под «духовную миссию». Используется религиозная риторика о «святом мире», «русском мире» и «защите православия», а Украину безосновательно обвиняют в «преследовании веры».

«Это типичная практика российской пропаганды — смешивать религию, армию и государственную идеологию для легитимизации насилия и мобилизации населения. Пока в мире Рождество символизирует мир и человечность, в России его используют в качестве инструмента оправдания убийств и продолжения агрессии», — отмечают в Центре противодействия дезинформации.

