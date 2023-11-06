"Святой Грааль" с 200 тоннами сокровищ на сумму $20 млрд будет поднят со дна моря – фото

Корабль с драгоценностями затонул в 1708 году.

Корабль "Сан-Хосе", получивший название "Святой Грааль", будет эксгумирован у берегов Колумбии с затонувшими сокровищами стоимостью 20 миллиардов долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

Колумбия заявляет, что корабль будет поднят до истечения срока полномочий президента Густаво Петро в 2026 году.

Считается, что на борту легендарного испанского флагмана, затонувшего во время стычки с британцами в 1708 году, около 200 тонн золота, серебра и изумрудов.

Но Колумбия сталкивается с конкурирующими претензиями со стороны Испании, Боливии и американской компании, утверждающей, что нашла корабль первой.

Затонувший корабль "Сан-Хосе" / Фото: dailymail.co.uk

Испанский галеон "Сан-Хосе" затонул у колумбийского порта Картахена после того, как его пороховые погреба взорвались во время стычки с британцами. На борту были клады стоимостью до 20 миллиардов долларов в сегодняшних деньгах, а также 600 моряков, все, кроме 11, погибли.

В 2015 году правительство Колумбии объявило, что команда водолазов обнаружила легендарный корабль, лежащий на глубине почти километра. В прошлом году другая команда сделала фотографии прекрасно сохранившегося груза.

Теперь правительство Колумбии заявило, что этот вопрос будет поднят до того, как президент Густаво Петро закончит свой срок полномочий в 2026 году.

"Это один из приоритетов администрации Петро", — заявил агентству Bloomberg министр культуры Хуан Давид Корреа. "Президент сказал нам ускорить темп".

Затонувший корабль "Сан-Хосе" / Фото: dailymail.co.uk

62-пушечный галеон шел из Портобело в Панаме во главе флота сокровищ, состоящий из 14 торговых судов и трех испанских военных кораблей, когда он столкнулся с британской эскадрой у Бара.

В то время Испания и Великобритания вели войну за испанское наследие, и Королевский флот приближался к господству в открытом море, когда отправил "Сан-Хосе" ко дну.

На изображениях, полученных в прошлом году, отчетливо видна часть носовой части, покрытая водорослями и моллюсками, а также остатки каркаса корпуса.

Затонувший корабль "Сан-Хосе" / Фото: dailymail.co.uk

На изображениях представлен лучший на тот момент вид на сокровища, находившиеся на борту "Сан-Хосе", в том числе золотые слитки и монеты, грязные пушки, изготовленные в Севилье в 1655 году, и невредимый китайский обеденный сервиз. Также можно увидеть фарфоровую посуду, керамику и стеклянные бутылки.

Затонувший корабль "Сан-Хосе" / Фото: dailymail.co.uk

Затонувший корабль был обнаружен в 2015 году Океанографическим институтом Вудс-Хоул, но его право собственности оспаривается испанцами, Колумбией и коренным народом Кара-Кара в Боливии, утверждающих, что испанцы заставляли жителей этой общины добывать драгоценные металлы, поэтому сокровища должны пренадлежать им.

Затонувший корабль "Сан-Хосе" / Фото: dailymail.co.uk

Колумбии также предъявлен иск на сумму 10 миллиардов долларов от американской компании Glocca Morra, которая утверждает, что обнаружила затонувший корабль в 1981 году и передала свои координаты правительству Колумбии, пообещав выплатить половину стоимости груза.

Колумбия утверждает, что поиск координат ничего не дал, но компания, которая теперь называется Sea Search Armada, считает, что страна нашла затонувший корабль на том же поле обломков, которое она обнаружила 34 года назад.

Напомним, в Италии ученые раскопали гробницу, которой 2600 лет. Стало известно, что обнаружили внутри.

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