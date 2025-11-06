"Святой грешник": в Швейцарии "распяли" Трампа (фото)

Распятие Трампа произвело фурор в Швейцарии — скульптуру уже продали коллекционеру / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп стал героем скандальной инсталляции в швейцарском Базеле. Американского руководителя изобразили распятым на кресте в тюремной робе. Работу назвали «Святой грешник» (Saint or Sinner) и выставили в местной художественной галерее Gleis 4.

Об этом говорится в сообщении с фото самой галереи Gleis 4 в соцсети.

Британский художник Мейсон Сторм создал гиперреалистическую фигуру Дональда Трампа, распятого на белом кресте в оранжевом тюремном комбинезоне.

Фото: Instagram Gleis 4

Отметим, что автор известен своими остросатирическими и политически окрашенными работами, а также тем, что подобно Бенкси сохраняет анонимность — появляется на публике только в масках или балаклавах.

Фото: Instagram Gleis 4

Провокационное искусство и политический подтекст

Скульптура сочетает символику распятия с образом инструментов смертной казни, создавая пространство для размышлений о границах между религией, политикой и нравственностью. Художник будто спрашивает: заслуживает ли действующий президент США прощения или наказания?

Пугающая реалистичность

По словам владельца галереи Конрада Брезника, работа поражает своей детализацией:

«Видно каждую морщину, фактура кожи настолько реалистичная, что это даже немного тревожит», — рассказал он в комментарии для СМИ.

Брезник в шутку добавил, что сам Дональд Трамп мог бы оценить эту работу.

«Я уверен, что он охотно увидел бы себя в роли современного Иисуса — убежденного в собственной правоте», — сказал он.

Реакция и продажа

Иронично, что еще месяц назад сам Трамп признался журналистам во время перелета на президентском самолете, что не надеется попасть в рай после смерти.

«Не думаю, что есть что-то, что сможет привести меня в рай… Не уверен, что я туда попаду», — сказал он.

Скульптура уже нашла владельца — ее приобрел известный европейский коллекционер, пожелавший остаться анонимным.

Выставка «Святой грешник» продлится в Базеле до середины ноября.

Сам американский лидер Трамп задумал обновить кабинет в Белом доме в США. Там уже разгорелся скандал. Чрезмерное обрамление комнаты золотом вызвало оживленные обсуждения среди американцев и глобальной сети.

Напомним, ранее Дональд Трамп — президент США — заявил, что кремлевский глава Владимир Путин просил его «окончить войну в Украине» . По словам политика, он считает, что имело бы достаточное влияние на российского президента, чтобы убедить его пойти на договоренности.