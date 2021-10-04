Связь возобновлена: Пхеньян и Сеул заявили о готовности к укреплению мира на Корейском полуострове

В Сеуле повторное соединение линий связи рассматривают как "основу для возобновления отношений между двумя Кореями".
Корейская Народно-Демократическая Республика утром в понедельник, 4 октября, впервые за 55 дней возобновила линии связи с Южной Кореей.
Об этом сообщает Yonhap News Agency.
Отмечается, обе стороны поддерживали контакт через горячую линию для военных и отдельный канал связи.
В Министерстве объединения Южной Кореи выразили надежду на возобновление межкорейского диалога, указав, что повторное соединение линий связи рассматривается как "закладывание основы для восстановления отношений между двумя Кореями".
"Правительство надеется начать и продвигать предметные обсуждения по улучшению межкорейских отношений и укреплению мира на Корейском полуострове, наряду с выполнением соглашений между двумя странами", — отметили в ведомстве.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын "выразил намерение восстановить оборванные коммуникационные линии Север — Юг", охарактеризовав этот шаг как попытку установить "прочный мир" на Корейском полуострове.
В июне прошлого года Пхеньян в одностороннем порядке прекратил все официальные военные и политические коммуникации с Сеулом из-за так называемых "листовок против правительства" КНДР.
27 июля обе стороны возобновили связь, однако уже через две недели Северная Корея вновь разорвала отношения, выступив против американо-южнокорейских военных учений.
С тех пор Пхеньян осуществил серию ракетных испытаний, таким образом усилив напряженность между странами.
Как сообщалось, во время выступления на Генеральной ассамблее ООН президент Республики Корея Мун Чжэ Ин призвал лидеров Кореи, США и Китая официально объявить о завершении Корейской войны.
Ким Чен Ын позже заявил, что КНДР не заинтересована в этом предложении, поскольку Соединенные Штаты продолжают придерживаться своей "враждебной" политики. В то же время диктатор указал, что Северная Корея готова вести "конструктивные" переговоры, если Сеул прекратит ее провоцировать.
Ранее в Северной Корее показали видео запуска баллистической ракеты с поезда.