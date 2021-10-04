Связь возобновлена: Пхеньян и Сеул заявили о готовности к укреплению мира на Корейском полуострове

Связь возобновлена: Пхеньян и Сеул заявили о готовности к укреплению мира на Корейском полуострове

В Сеуле повторное соединение линий связи рассматривают как "основу для возобновления отношений между двумя Кореями".

Корейская Народно-Демократическая Республика утром в понедельник, 4 октября, впервые за 55 дней возобновила линии связи с Южной Кореей.

Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Отмечается, обе стороны поддерживали контакт через горячую линию для военных и отдельный канал связи.

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В Министерстве объединения Южной Кореи выразили надежду на возобновление межкорейского диалога, указав, что повторное соединение линий связи рассматривается как "закладывание основы для восстановления отношений между двумя Кореями".

"Правительство надеется начать и продвигать предметные обсуждения по улучшению межкорейских отношений и укреплению мира на Корейском полуострове, наряду с выполнением соглашений между двумя странами", — отметили в ведомстве.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын "выразил намерение восстановить оборванные коммуникационные линии Север — Юг", охарактеризовав этот шаг как попытку установить "прочный мир" на Корейском полуострове.

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В июне прошлого года Пхеньян в одностороннем порядке прекратил все официальные военные и политические коммуникации с Сеулом из-за так называемых "листовок против правительства" КНДР.

27 июля обе стороны возобновили связь, однако уже через две недели Северная Корея вновь разорвала отношения, выступив против американо-южнокорейских военных учений.

С тех пор Пхеньян осуществил серию ракетных испытаний, таким образом усилив напряженность между странами.

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Как сообщалось, во время выступления на Генеральной ассамблее ООН президент Республики Корея Мун Чжэ Ин призвал лидеров Кореи, США и Китая официально объявить о завершении Корейской войны.

Ким Чен Ын позже заявил, что КНДР не заинтересована в этом предложении, поскольку Соединенные Штаты продолжают придерживаться своей "враждебной" политики. В то же время диктатор указал, что Северная Корея готова вести "конструктивные" переговоры, если Сеул прекратит ее провоцировать.

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