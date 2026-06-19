Завязал узлом на шее: Трамп опозорился во время награждения легендарного ветерана

Церемония вручения Медали Почета

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Президент США Дональд Трамп оказался в неловкой ситуации во время торжественной церемонии в Белом доме. Американский лидер около 40 секунд не мог справиться с застежкой Медали Почета, которую вручал ветерану войны в Афганистане, майору Николасу Докери.

Об этом сообщает издание The Independent.

На опубликованном видео видно, как американский лидер почти сорок секунд тщетно пытался справиться с застежкой голубой ленты. В конце концов он не нашел другого выхода, кроме как просто завязать ее узлом на шее ветерана, майора Николаса Докери.

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Президент Дональд Трамп надевает на шею военного Медаль Почета

Хотя на записи видно, что глава государства что-то активно говорил военному, понять суть разговора невозможно из-за отсутствия звука. Когда церемония награждения наконец завершилась, присутствующие в зале не смогли сдержать нервного смеха.

Президент Дональд Трамп надевает на шею военного Медаль Почета

Уроженец Индианы Николас Докери служит в спецподразделении, имеет значительный боевой опыт и множество наград. В 2012 году во время ротации в афганской провинции Каписа он обеспечивал безопасность переговоров между местным руководством и представителями США.

Когда боевики «Талибана» устроили засаду недалеко от места проведения встречи, Докери бросился под обстрел, чтобы спасти свой отряд. Тогда он закрыл собой побратима от взрыва гранаты, вытащил с линии огня двоих пропавших бойцов, а также вернул к жизни солдата, который уже не дышал, своевременно сделав ему искусственное дыхание и массаж сердца.

Стоит отметить, что Медаль Почета — это высшая военная награда, которую можно присудить. Согласно Обществу Медали Почета Конгресса, она вручается солдату, который «явно отличился храбростью и бесстрашием, рискуя своей жизнью сверх долга».

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Чтобы получить эту награду, необходимо представить как минимум два свидетельства очевидцев, подтверждающие исключительную храбрость награжденного.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг сомнения относительно физического состояния Дональда Трампа, заявив, что глава Белого дома обладает большей выносливостью, чем его более молодые коллеги по кабинету. По словам Вэнса, президент демонстрирует колоссальную работоспособность и ни разу не давал повода усомниться в своей способности исполнять обязанности, несмотря на постоянные обсуждения этого вопроса в прессе.

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