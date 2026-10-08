Связи с ним нет: в Вене задержали журналиста Михаила Ткача — что известно

Михаил Ткач / © УНИАН

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В Вене задержан руководитель отдела журналистских расследований «Украинской правды» Михаил Ткач. Журналист находился в Австрии в рамках редакционной задачи, связанной с поиском бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко.

О задержании 8 октября сообщила главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева.

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По ее словам, редакция считает задержание Ткача незаконным и требует от австрийских властей объяснить причины таких действий и немедленно уволить журналиста.

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Что известно о задержании Ткача

Михаил Ткач находился в Вене вместе с коллегой Ярославом Бондаренко. В настоящее время «Украинская правда» не располагает информацией о его местонахождении и состоянии, ведь связь с ними потеряна.

По имеющейся информации, журналист был доставлен к месту содержания под стражей. С ним контактирует адвокат.

«Прямой связи с Михаилом у редакции пока нет. По имеющейся у нас информации, его доставили к месту содержания под стражей, с ним контактирует адвокат», — сообщили в «Украинской правде».

Редакция обратилась к дипломатам

«Украинская правда» заявила, что уже проинформировала посольство Украины в Австрии и посольство Австрии в Украине.

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Редакция просит украинских дипломатов помочь установить местонахождение журналистов, защитить их права и способствовать освобождению Ткача.

В то же время, от австрийских властей требуют объяснить основания задержания, обеспечить журналисту правовую и консульскую помощь, а также возможность контактировать с редакцией и близкими.

Севгиль Мусаева также обратилась в международные журналистские и правозащитные организации с призывом поддержать задержанных и содействовать защите их прав.

«Михаил и Ярослав поехали в Вену выполнять свою работу. Как главный редактор, я настаиваю на том, что безопасность журналистов и право на профессиональную деятельность должны быть гарантированы», — заявила Мусаева.

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Она добавила, что редакция ожидает от австрийских властей «неотложных действий, прозрачных объяснений и соблюдения всех прав» журналистов.

Задержание Ткача: что говорят в МИД

Посольство Украины в Австрии уже обратилось к австрийской стороне из-за задержания журналиста-расследователя Михаила Ткача.

«Мы получили информацию о задержании Михаила Ткача. Посольство Украины в Австрии уже обратилось к австрийской стороне с запросом по поводу объяснения обстоятельств этого задержания. Консул уже в контакте с австрийскими коллегами, официально обратился с запросом на доступ к задержанному гражданину», — подчеркнул спикер МИД Георгий Тихий.

Скандал вокруг эксгенпрокурора Руслана Кравченко — детали

Напомним, 7 сентября Руслан Кравченко заявил об отставке с должности генерального прокурора на фоне дела НАБУ и САП "Карфаген". Он назвал свое решение политическим и призвал Верховную Раду поддержать его увольнение.

Несмотря на это, Кравченко продолжил исполнять обязанности генпрокурора. В частности, через неделю он подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу, обвинив его в фальсификации документов и других нарушениях.

14 сентября журналист Михаил Ткач сообщил, что Кравченко ночью пересек границу через пункт пропуска "Шегини". Сам генпрокурор подтвердил, что находится за границей, объяснив поездку служебной командировкой. Впрочем, после завершения 18 сентября Кравченко так и не вернулся к работе в Офисе генерального прокурора.

Позже журналисты выяснили, что Кравченко зарегистрировал место жительства в Вене по адресу, где фактически находится офис компании. По их предположениям, таким образом он мог скрыть свое реальное место пребывания в Австрии.

Австрия стала прибежищем для украинских VIP-беглецов из-за сложной процедуры экстрадиции: местные суды удовлетворяют лишь около 6% соответствующих запросов. За время полномасштабной войны страна отказалась выдать Украине 26 из 27 разыскиваемых лиц. Дальнейшая судьба Руслана Кравченко будет зависеть от действий украинских правоохранителей. Даже в случае официальных запросов процесс взаимодействия между Украиной и Австрией может занять годы.

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