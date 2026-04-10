Сын Байдена хочет подраться с сыновьями Трампа в клетке

Белый дом планирует провести подобное мероприятие, но с участием настоящих бойцов UFC, по случаю празднования 250-летия Соединенных Штатов Америки.

Богдан Скаврон
Гантер Байден

Сын бывшего президента США Хантер Байден / © Associated Press

Американцы могут увидеть первый в своем роде поединок в клетке между сыновьями действующего президента США и сыном бывшего президента.

Об этом сообщает Reuters.

О возможности такого невероятного зрелища объявил Хантер Байден, сын бывшего президента-демократа Джо Байдена, который согласился на бой со старшими сыновьями президента-республиканца Дональда Трампа — Дональдом-младшим и Эриком.

Сын экс-президента США сказал, что ему позвонил руководитель Channel 5 Эндрю Каллаган с предложением организовывать такой бой.

«Я сказал ему, что согласен на все 100%, если он сможет это организовать. А если нет — я все равно приду», — сказал он в видео, опубликованном в Instagram Каллагана на Channel 5.

В Белом доме не ответили на запросы о комментариях.

Пока непонятно, состоится ли этот поединок и когда.

Известно, что Белый дом планирует провести подобное мероприятие, но с участием настоящих бойцов UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата), 14 июня в рамках серии мероприятий, посвященных 250-летию Соединенных Штатов.

Напомним, ранее эксцентричный американский миллиардер Илон Маск заявил, что готов драться в клетке со своим конкурентомв мире технологий — Марком Цукербергом.

Впоследствии Марк Цукерберг заявил, что Маск «несерьезно» относится к идее провести бой, поэтому он будет искать для себя другого оппонента.

