Сын Байдена назвал Украину "гадючьим логовом": что стало причиной

Хантер Байден с родителями / © Associated Press

Реклама

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден резко высказался об Украине, назвав ее «гадючьим логовом» из-за, по его словам, высокого уровня коррупции.

Об этом сын Байдена рассказал в откровенном интервью американскому подкастеру Шону Райану.

Хантер Байден заявил, что был «очень наивным» по ситуации в Украине, когда в 2014 году согласился войти в совет директоров газовой компании Burisma Holdings. По его словам, это решение стало ошибкой прежде всего из-за политического контекста, передает «Эспрессо».

Реклама

«Я был очень, очень наивным по отношению к тому, каким змеиным логовом является Украина. Уровень коррупции там — это нечто, абсолютно поражающее до сих пор. Это была абсолютная ошибка. Не потому, что я сделал что-то, за что мне стыдно или что вызвало у меня конфликт интересов, а из-за политической ситуации, в которую это поставило нас всех», — сказал он.

В интервью Гантер также раскритиковал окружение бывшего президента США Барака Обамы, назвав некоторых его представителей «по-настоящему отвратительными лицемерами». По словам Байдена-младшего, именно из-за них он был вынужден отказаться от лоббистской деятельности после того, как его отец стал вице-президентом США.

«И потому я фактически начал с нуля. Мне пришлось восстанавливаться, и у меня не было никаких сбережений — у меня было три девочки, все они тогда учились в частной школе, и, знаете, у меня не было денег», — вспомнил он.

Отдельно Гантер Байден публично раскритиковал и решение своего отца на посту президента США, в частности, выход американских войск из Афганистана в 2021 году.

Реклама

«Одним из провалов был способ, которым совершили выход из Афганистана. Я считаю, что это был очевидный, черт возьми, провал. Погибло 13 морских пехотинцев… Мой отец всегда знал: ответственность в итоге лежит на нем», — сказал он.

Кроме того, сын экс-президента упомянул и политику Джо Байдена по поводу нелегальной иммиграции, заявив, что США не нужны мигранты, незаконно пересекающие границу и «истощающие ресурсы страны».

В то же время Хантер Байден не обошел критикой и нынешние американские власти. Он обвинил администрацию Дональда Трампа в обогащении президентства.

«Они напрямую наживаются на президентстве. Я был бы удивлен, если бы Трамп покинул Белый дом, а медные трубы все еще были бы в стенах», — заявил он.

Реклама

Что известно о сыне Байдене

Хантер Байден — американский юрист, бизнесмен и младший сын 46-го президента США Джо Байдена. Он получил юридическое образование в Джорджтаунском университете и Йельской школе права. Работал в финансовом и консалтинговом секторах, а также занимался лоббистской деятельностью.

Наибольший резонанс вокруг имени Хантера Байдена связан с его работой в совете директоров украинской газодобывающей компании Burisma Holdings в 2014-2019 годах. По данным американских медиа, он получал вознаграждение, достигавшее сотен тысяч долларов в год, не имея профильного опыта в энергетике. Это стало основанием для обвинений в возможном конфликте интересов, активно использовавшихся политическими оппонентами Джо Байдена, хотя прямых доказательств незаконных действий со стороны экспрезидента США не было установлено.

Также Хантер Байден публично рассказывал о своей многолетней борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью. Известно, что в 2023-2024 годах он стал фигурантом уголовных дел в США, в частности, по неуплате налогов и незаконному владению оружием. Эти производства имели большой политический резонанс и неоднократно упоминались в ходе внутренних политических дебатов в США.

Напомним, в 2024 году 46-й президент Соединенных Штатов Джо Байден помиловал своего сына Хнтера Байдена. Помилование означает, что Гантер Байден не будет осужден за свои преступления. Это также исключает какие-либо шансы на то, что его отправят в тюрьму.