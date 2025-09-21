Сын дважды изнасиловал 65-летнюю мать в качестве наказания: за нее отомстила дочь

Сын изнасиловал свою мать

Шокирующий инцидент произошел в августе в Нью-Дели в Индии, где 39-летний мужчина был арестован за вероятное двойное изнасилование своей 65-летней матери.

Об этом пишут The Logical Indian и Оnet.

65-летняя неграмотная женщина и домохозяйка, ее 72-летний мужчина, бывший государственный чиновник, и их 25-летняя дочь, все набожные мусульмане, отправились в паломничество в Мекку. Хадж, или паломничество к святому месту, является одним из пяти столбов ислама, который мусульманин должен совершить по крайней мере раз в жизни, если это возможно. Поэтому семья совершила паломничество, чтобы поклониться Аллаху.

Во время паломничества сын неоднократно звонил по телефону отцу, настаивая на возвращении семьи, утверждая, что хочет, чтобы отец расстался с матерью из-за ее «плохого поведения». Он придумал, что его мать много лет назад имела внебрачную связь. Он обвинил мать во внебрачном сексе во время командировки папы. Отец не покинул жену и не вернулся домой, когда позвонил сын.

После возвращения в Дели 1 августа напряженность в семье резко обострилась. Обвиняемый напал на свою мать, заставил ее снять паранджу и запер в комнате, где совершил сексуальное насилие 11 августа. Жертва сбежала от насильника в дом старшей дочери. Там она ничего не сказала; стыд был слишком велик. Женщина вернулась домой через три дня; она не могла жить со своим зятем вечно. Ее сын уже ждал дома. 14 августа он снова напал и изнасиловал свою мать. Жертва, охваченная страхом и стыдом, сначала призналась только своей младшей дочери, которая настаивала на том, чтобы она сообщила об этом в полицию.

По словам полиции, обвиняемый был быстро арестован. Он оправдывался, утверждая, что должен был наказать свою мать за якобы внебрачную связь в ее прошлом. Он считал, что мужчина имеет право контролировать и наказывать даже собственную мать, за реальные или мнимые действия.

СМИ не сообщают о роли мужчины жертвы и отца насильника во всем этом. Почему он не защитил свою жену от агрессии своего «зацикленного» сына? Важны ли для него безопасность и здоровье его жены? Почему младшая дочь борется за справедливость для своей обиженной матери, а не ее муж?

Индийских женщин часто насилуют члены семьи, и они молчат, потому что признание того, что они стали жертвой кровосмесительного изнасилования, является пожизненным клеймом для женщины, а не для преступника. Поэтому они молчат, подвергаясь невероятным пыткам, тогда как насильники наслаждаются безнаказанностью. Это приводит к дальнейшему насилию в отношении женщин.

