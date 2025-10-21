Сын экс-кандидата в президенты Беларуси погиб, воюя за Россию: что известно об Иване Уссе

Иван Усс / © Наша Ніва

Иван Усс погиб в Украине, воюя на стороне русской армии. Известно, что он был сыном белорусского кандидата в президенты Дмитрия Усса, который баллотировался в 2010 году.

Об этом сообщила «Наша Ніва».

Согласно информации издания, Иван Усс 17 января этого года подписал контракт с российскими вооруженными силами. А погиб примерно в конце зимы — в начале весны.

Его биография противоречива:

Ранее он был администратором пророссийской группы «Антимайдан Минск» во «ВКонтакте».

Однако в 2020 году Усс-младший присоединился к протестам против режима Александра Лукашенко и даже был приговорен к 15 суткам за участие в протестном марше.

Отец погибшего Дмитрий Усс является бизнесменом. После выборов 2010 года, на которых он набрал менее 0,4% голосов, его арестовали и осудили за организацию массовых беспорядков. Правда, пять месяцев спустя он был помилован.

Напомним, вооруженные силы Беларуси приведены в состояние полной боевой готовности в пределах. Боеготовность проверяют по приказу «президента» Александра Лукашенко.

На временно оккупированной территории Запорожской области погиб российский лейтенант Василий Марзоев — сын командующего 18 общевойсковой армией России генерала Аркадия Марзоева.