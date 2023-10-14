Сын Эрдогана присоединился к маршу в поддержку палестинцев в Стамбуле: фото

Толпа из более чем 1000 человек шла с палестинскими и турецкими флагами, скандируя лозунги с критикой Израиля и Соединенных Штатов.

В субботу, 14 октября, в турецком городе Стамбуле прошел многолюдный марш в поддержку палестинцев в Секторе Газы, по которому Израиль наносит жестокие удары в ответ на атаку боевиков ХАМАС 7 октября. К этому шествию присоединился сын президента Турции Билал Эрдоган.

Об этом сообщает Associated Press.

На этом марше сына турецкого лидера сопровождали бывший министр внутренних дел Сулейман Сойлу и бывший спикер турецкого парламента Мустафа Сентоп.

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"Давайте четко выразим нашу позицию, мы должны хотя бы выразить свои чувства", — объяснил свое присутствие Эрдоган-младший.

Толпа из более чем 1000 человек шла с палестинскими и турецкими флагами, скандируя лозунги с критикой Израиля и Соединенных Штатов.

В разговоре с AP бывший спикер турецкого парламента Мустафа Сентоп, сопровождавший сына президента, добавил, что "каждый, кто имеет совесть, независимо от расы или религии, демонстрирует свои чувства по этому геноциду", имея в виду бомбардировку Израилем территории Сектора Газа.

Напомним, 14 октября Армия обороны Израиля заявила, что пехота и танки вошли на территорию сектора Газа. Палестинские источники сообщают, что во время израильской атаки на Сектор Газы погибли десятки эвакуированных людей.

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