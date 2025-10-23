- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 267
- Время на прочтение
- 1 мин
Сын и внук ради наследства пытали 72-летнюю женщину: шокирующие подробности
Сын и внук пытали бабушку, требуя наследства.
В Польше сын и внук ради наследства поиздевались над 72-летней женщиной. Жертве удалось убежать и вызвать полицию.
Об этом пишет польское издание onet.pl.
49-летний и 22-летний мужчины посадили пожилую женщину в доме, привязали ее к батарее, били и обливали холодной водой. Мужчины требовали от 72-летней женщины отдать им все имущество.
Ночью женщине удалось убежать в лес и позвонить в полицию.
Правоохранители сразу отправились на место происшествия. В доме они обнаружили отца и сына. Они были нетрезвы и вульгарно общались с правоохранителям. Подозреваемых задержали.
Мужчины были временно арестованы на три месяца. Им предъявлено обвинение в разбое и лишении свободы. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, в Польше задержали мужчину, который «мстил» украинцам