Сын и внук ради наследства пытали 72-летнюю женщину: шокирующие подробности

В Польше сын и внук ради наследства поиздевались над 72-летней женщиной. Жертве удалось убежать и вызвать полицию.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

49-летний и 22-летний мужчины посадили пожилую женщину в доме, привязали ее к батарее, били и обливали холодной водой. Мужчины требовали от 72-летней женщины отдать им все имущество.

Ночью женщине удалось убежать в лес и позвонить в полицию.

Правоохранители сразу отправились на место происшествия. В доме они обнаружили отца и сына. Они были нетрезвы и вульгарно общались с правоохранителям. Подозреваемых задержали.

Мужчины были временно арестованы на три месяца. Им предъявлено обвинение в разбое и лишении свободы. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

