Сын Кадырова делает стремительную карьеру в Чечне: новое назначение 15-летнего подростка

Сын председателя Чечни Адам Кадыров, избивший задержанного за сожжение Корана, получил руководящий пост в службе безопасности чеченского лидера. Пятнадцатилетний подросток будет начальником отдела обеспечения.

Об этом сообщил командир чеченского спецполка МВД Замид Чалаев, передает The Moscow Times.

Комментируя назначение сына Рамзана Кадырова на эту должность, он подхалимски уверял, что Адам зарекомендовал себя как "целенаправленный и всесторонне развитый молодой человек", стремящийся к совершенству и высоким достижениям "во всех начинаниях".

Также Адама поздравил его дядя, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. Он назвал назначение подростка на такую должность "совершенно закономерным".

По словам Делимханова, Адам обладает соответствующими компетенциями, поскольку выиграл ряд боев на "престижных турнирах" по смешанным единоборствам, а также стал победителем чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений, который проходил на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. "Племянник показал исключительно высокое мастерство владения разными видами оружия, а также способность эффективно работать в команде", — отметил депутат.

Поздравил сына Кадырова с новой должностью и министр Чечни по вопросам национальной политики, внешних связей, печати и информации Ахмед Дудаев. По его словам, подросток "проявил себя как смелый, отважный патриот родины и человек, который готов заступаться за религию".

Дудаев также напомнил, что в своем юном возрасте Адам "несколько раз побывал" на войне в Украине. "Он сочетает в себе самые лучшие качества настоящего чеченца и мусульманина", — подчеркнул министр.

Карьера самого Рамзана Кадырова начиналась схожим образом: в 15-летнем он стал заместителем начальника охраны отца и пробыл на этом посту в 1994-96 годах.

Согласно действующему российскому законодательству, лицо, занимающее государственную должность, должно иметь специальное или высшее образование.

Как чествовали 15-летнего Адама Кадырова

Ранее 15-летнего сына Рамзана Кадырова наградили орденами Татарстана "Дуслик" и Карачаево-Черкесии "За заслуги перед республикой". Глава КЧР отмечал, что решение было принято в связи с "личным вкладом" Адама Кадырова "в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей".

В Татарстане подростка наградили "за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия".

В начале октября сам Рамзан Кадыров присвоил своему сыну звание Героя Чечни. За какие именно заслуги публично не сообщалось, однако это произошло вскоре после того, как глава республики выложил видео, на котором его сын избил в СИЗО волгоградца Никиту Журавеля, арестованного за поджог Корана.

Напомним, Рамзан Кадыров, опубликовав видео с избиением 19-летнего уроженца оккупированного Крыма Никиты Журавеля, заявил, что гордится поступком сына.

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