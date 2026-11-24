Кадыров / © Associated Press

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Второй по старшинству сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 19-летний Али, еще в конце прошлого года оформил новую фамилию — Мусаев. Впоследствии это позволило ему получить сербский паспорт и совершить более ста зарубежных перелетов на частном самолете.

Об этом сообщили «Агентство. Новости» и «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) со ссылкой на утечку данных из российского ЗАГСа.

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По данным «Агентство. Новости», процедуру провели в Центральном отделе ЗАГСа Грозного 22 декабря 2025 года — тогда Али Кадыров официально стал Али Мусаевым. Уже на следующий день он получил новый внутренний паспорт РФ, а его старый документ по фамилии Кадыров теперь недействителен.

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Несмотря на смену фамилии, родственные связи в официальных реестрах остались зафиксированными. Как отмечает издание, в свидетельстве о рождении Али Кадырова/Мусаева, также являющегося среди истоков информации, его отцом указан Рамзан Кадыров, а матерью — Медни Кадырова.

По данным ФБК, 10 июля 2026 года Али Мусаев получил гражданство Сербии. Правительство страны опубликовало соответствующее решение. В документе указано, что паспорт выдали мужчине, который родился 14 декабря 2006 года в родовом селе Кадыровых Центарой в Чечне (сейчас Ахмат-Юрт).

Также в ФБК сообщили, что под фамилией Мусаев сын Кадырова более 100 раз летал за границу. Для этого он использовал частные самолеты, а чаще всего летал в Дубай в ОАЭ. Благодаря этим рейсам расследователи обнаружили неизвестный ранее бизнес-джет клана Кадыровых. Это самолет Bombardier Global 6000 с бортовым номером RA73604, приобретенный у европейского владельца в августе 2025 года.

Напомним, сын лидера Чечни Адам Кадыров перенес сложную операцию в Москве после резонансной аварии. Есть информация об удалении селезенки и серьезном повреждение зрительного нерва, грозящее инвалидностью.

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