Адам Кадыров

Сын лидера Чечни Адам Кадыров перенес сложную операцию в Москве после резонансной аварии. Есть информация об удалении селезенки и серьезном повреждении зрительного нерва, которое грозит инвалидностью.

Об этом сообщает «Новая газета Европа» со ссылкой на источники.

На прошлой неделе Адама Кадырова выписали из Боткинской больницы в Москве, где он находился почти три недели после ДТП в Грозном.

10 февраля в официальном телеграм-канале чеченского лидера Рамзана Кадырова опубликовали первое видео с Адамом после длительного лечения. Запись сделал сам глава республики.

«Поздний ужин с дорогим братом, помощником Главы ЧР Висмурадом Алиевым, и секретарем Совета Безопасности ЧР Адамом Кадыровым, который воскрес вопреки последним вбросам», — отметил он в подписи к ролику.

Впрочем, на самом видео продолжительностью менее минуты едят (вероятно, мороженое или йогурт) только Рамзан Кадыров и его помощник — Адам ничего не употребляет. Также заметно, что со времени своего предыдущего публичного появления он существенно похудел.

По информации издания, полученные во время аварии травмы не представляли угрозы для жизни Адама, и лечение можно было провести в Чечне. Однако родители решили направить сына в одну из ведущих клиник Москвы. В Боткинской больнице Адаму удалили селезенку и назначили строгую шестимесячную диету с ограничением жирного мяса, острых и соленых блюд.

Кроме того, из-за травмы головы у него диагностировали трещину в челюсти, что временно сделало невозможным потребление твердой пищи. За время лечения 18-летний Кадыров заметно похудел и потерял присущую ранее детскую полноту.

Самым серьезным последствием ДТП, по данным источника, стало повреждение зрительного нерва. По словам собеседника, пока окончательные последствия этой травмы остаются непонятными, однако существует риск, что Адам может потерять зрение на один глаз.

Напомним, в середине января Адам Кадыров попал в тяжелое ДТП и оказался в реанимации без сознания. Авария произошла из-за столкновения автомобилей в его кортеже на большой скорости, в результате чего пострадало много людей. Дороги в больницу в Грозном, куда доставили сына главы Чечни, были перекрыты.