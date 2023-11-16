Сын Медведева и родственница Путина попадут под новые европейские санкции — The Guardian

Британское издание предполагает, что включение родственников высокопоставленных чиновников, в частности самого Путина, вызовет гнев в Кремле

Европейская комиссия предлагает ввести 12-й антивоенный пакет санкций против Москвы, который коснется многих физических лиц, среди них - сын заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и родственница российского президента Владимира Путина.

Об этом в четверг, 16 ноября, сообщило британское издание The Guardian.

Среди 47 человек, которых комиссия хочет добавить в действующие санкционные списки, есть дочь двоюродного брата Путина Анна Цивилева — супруга губернатора Кемеровской области РФ, возглавляющая фонд "защитников отечества", поддерживающий российских солдат, воюющих в Украине.

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Также в расширенном списке Илья Медведев, имя и дата рождения которого совпадают с именем и датой рождения единственного сына российского экс-президента. Его обвиняют в организации дезинформационной и пропагандистской кампании в Украине.

Британское издание предполагает, что включение родственников высокопоставленных росыйских чиновников, в частности самого Путина, вызовет гнев в Кремле.

Напомним, 15 ноября Европейская Комиссия передала Совету ЕС проект 12-го пакета санкций против России за войну против Украины. Еврокомиссия предлагает распространить санкции на еще 120 человек и компаний, сыгравших роль "в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины".

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