Сын миллиардера признался, что причастен к смерти студентки: "Несчастный случай во время секса"

Сразу после смерти девушки парень сбежал в другую страну. Теперь он говорит, что сожалеет обо всем, но не готов вернуться в Лондон.

Сын йеменского миллиардера Фарук Абдулхак признался в причастности к смерти 23-летней студентки Мартины Вик Магнуссен спустя более 15 лет после своего бегства из Лондона в Йемен.

Об этом мужчина рассказал журналистке BBC.

Тело 23-летней норвежки Магнуссен нашли в 2008 году под кучей мусора в подвале в центре Лондона. Абдулхак утверждает, что Магнуссен, с которой они вместе учились, умерла в результате "несчастного случая во время секса".

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"Никто не знает правды, потому что я сам мало помню", – сказал мужчина журналистке. А когда она спросила, в чем причина, он ответил одним словом: "Кокаин".

В то же время коронер в своем отчете указывал, какой ужасной смертью умерла норвежская студентка – в результате "сдавливания шеи". На теле Магнуссен было 43 пореза и ссадины. Как написал коронер, "многие из них выглядели как типичные травмы насильственного характера или полученные во время сопротивления".

Последний раз друзья Мартины видели ее живой утром 14 марта 2008 года в ночном клубе, где она и Фарук праздновали сдачу экзаменов. Парень предложил устроить вечеринку в своей квартире в центре Лондона. Большинство друзей разошлись по домам из-за усталости, но Мартина захотела продолжить праздновать.

Подруги студентки уже теперь рассказали журналистке, что в тот день Фарук казался другим – разозлился, когда кто-то из друзей сфотографировал его и Мартину. Другая подруга девушки рассказала, что Фарук как-то пытался поцеловать Мартину, но она сказала, что ей это не интересно. Однако студентка часто ночевала в его квартире, ведь она расположена в центре города.

Когда Мартина на следующий день не вернулась домой, друзья заявили о ее исчезновении. Полиция начала серьезно относиться к этому, только когда кто-то заметил, что Фарук удалил свой аккаунт в Facebook. Правоохранители обыскали квартиру парня и быстро нашли полуобнаженное тело девушки в подвале его дома.

К тому времени Фарук уже сбежал из Британии. Полиция знала, что он улетел пассажирским рейсом из Лондона в Каир, но не имела деталей о его бегстве. Позже выяснилось, что парень потом сел на частный самолет своего отца и улетел в Йемен. Адвокат Фарука уверял, что он не виновен в убийстве.

Заметим, что Фарук – не простой еменец. В детстве он жил в США и Египте. Мужчина является сыном Шахера Абдулака – одного из самых богатых и влиятельных людей Йемена. Абдулхак-старший построил бизнес-империю, торговавшую сахаром, безалкогольными напитками, нефтью и оружием, и был близким другом тогдашнего президента Али Абдуллы Салеха.

"Я глубоко сожалею о том несчастном случае. Жалею, что приехал сюда (в Йемен – ред.) – я должен был остаться и понести ответственность", – рассказал Фарук журналистке.

На сегодняшний день мужчина находится в списке самых разыскиваемых лондонской полицией людей, и на его арест выдан международный ордер. Абдулхак рассказал, что вернуться в Британию и встретиться с полицией он не готов. По его словам, для этого слишком поздно.

Напомним, в Израиле через 13 лет суд оправдал украинца Романа Задорова, обвиняемого в жестоком убийстве 13-летней школьницы. Мужчина отрицал свою причастность к преступлению, в то же время родные убитой девочки настаивали, что суд наказал не того человека.

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