Сын министра обороны Британии Джона Хили стал резервистом узнав, что происходит в Украине

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что его сын Алекс, которому около тридцати лет, в настоящее время служит резервистом пехоты.

Об этом написало издание The Telegraph.

Он отметил, что решение сына было потому, что происходит в Украине. После начала вторжения в феврале 2022 Алекс сказал отцу: «Если бы я был украинцем, я бы сегодня пошел в армию». Вскоре он решил поступить в резерв.

"Я раньше об этом не говорил. Но на самом деле это была Украина. Поэтому, когда Путин вторгся в феврале 2022 года, на следующий день мы обедали вместе, и он сказал мне: "Папа, будь я украинцем, я бы сегодня пошел в армию». И вскоре после этого он пришел ко мне и маме и сказал: "Я хочу пойти в армию. Я хочу быть резервистом". Вот что он сделал.

Напомним, министерство обороны Украины сообщило, что теперь в сервисе "Резерв+" можно онлайн оформить отсрочку от мобилизации. Сервис доступен для людей с инвалидностью с актуальным пенсионным удостоверением, а также для студентов, аспирантов и докторантов.

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