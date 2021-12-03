Сын министра обороны Сальвадора погиб в авиакатастрофе над Тихим океаном

Сын министра обороны Сальвадора погиб в авиакатастрофе над Тихим океаном

Военнослужащие на момент авиакатастрофы находились на специальном задании.

В Сальвадоре неподалеку от туристического района Коста-дель-Соль потерпел крушение один из самолетов военно-воздушных сил страны. В результате авиакатастрофы погибли три человека, в том числе сын министра обороны Сальвадора Мерино Монроя.

Об этом сообщает издание The Associated Press.

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В Twitter оборонного ведомства страны подтвердили факт трагедии и уточнили, что в списке погибших значится Херардо Антонио Мерино – сын главы Минобороны Сальвадора Мерино Монроя. Президент Найиб Букеле и первая леди Габриэла де Букеле выразили соболезнования в связи с трагедией.

Также из-за аварии самолета погибли капитан Карлос Гримальди и лейтенант Сантос Минеро. Вместе с сыном министра они служили во Второй воздушной бригаде Сальвадора, которая дислоцируется вблизи Сан-Сальвадора, столицы страны.

Известно, что члены экипажа были вовлечены в поисково-спасательную операцию. Они искали яхту, которая пропала днем раньше.

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