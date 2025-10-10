Дмитрий Песков и его сын Николай / © из соцсетей

Сын спикера президента России Дмитрия Пескова Николай Чоулз, который якобы получил медаль «За отвагу» за службу в ЧВК «Вагнер» во время войны в Украине, на самом деле проводил время на зарубежных курортах.

Это выяснило издание «Метла», которое получило утечку данных пограничной службы РФ.

Как оказалось, 31 января 2023 года Николай Чоулз вылетел из России на Мальдивы, где провел три недели.

В сентябре этого же года сын спикера Кремля снова отправился на эти известные своими курортами острова.

Во время войны Николай Чоулз также побывал в Турции и ОАЭ.

Ранее погибший уже глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова служит артиллеристом.

Сам Николай Чоулз утверждал, что во время войны в Украине его даже наградили медалью «За отвагу».

Журналисты издания отмечают, что подвиги сын высокопоставленного российского чиновника мог проявлять только на заграничных курортах.

Ранее уже провалилась попытка российских пропагандистов превратить сына спикера президента РФ Дмитрия Пескова в «героя», который воюет в Украине. В Сети опубликовали скриншоты с камер наблюдения, которые зафиксировали электрокар 33-летнего Николая Чоулза (Пескова) на обычных для него маршрутах в Москве.

Напомним, недавно гражданину Казахстана Тимуру Пралиеву, который воевал в Украине в составе российской ЧВК «Вагнер» и пытался бежать в США, на родине вынесли приговор за участие в иностранных вооруженных конфликтах.