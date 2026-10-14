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Сын российского оппозиционера Дмитрия Гудкова покончил с собой: что стало причиной
Российский оппозиционер Дмитрий Гудков сообщил о смерти старшего сына Ивана. По его словам, молодой человек много лет боролся с внутренними проблемами.
Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков сообщил о смерти своего старшего сына Ивана. По словам отца, юноша покончил с собой после многолетней борьбы с тяжелыми внутренними проблемами.
Об этом Гудков написал 14 октября в Facebook.
«В нашей семье произошло огромное горе — наш с Соней старший сын Иван добровольно ушел из жизни», — сообщил политик.
Он отметил, что сын в течение многих лет боролся с серьезными внутренними проблемами, однако преодолеть их, к сожалению, не удалось.
Гудков не раскрыл других обстоятельств смерти сына. Он также попросил не беспокоить семью в ближайшее время, чтобы дать ей возможность пережить потерю.
«Просим не беспокоить нас в ближайшее время и дать нашей семье пережить эту трагедию. Спасибо за понимание», — написал оппозиционер.
Что известно о Дмитрии Гудкове
Дмитрий Гудков — российский оппозиционный политик, который в период 2011-2016 годов был депутатом Государственной думы РФ. Он участвовал в антикремлевских протестах, выступал против аннексии Крыма и поддерживал демократические реформы в России.
2021 политик покинул Россию после задержания и усиления давления со стороны правоохранителей. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он стал одним из соучредителей Антивоенного комитета России.
В феврале 2023 года российские власти внесли Гудкова в реестр «иностранных агентов». В августе 2024 года его заочно приговорили к восьми годам заключения по делу о распространении якобы ложной информации о российской армии.