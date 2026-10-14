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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Сын российского оппозиционера Дмитрия Гудкова покончил с собой: что стало причиной

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков сообщил о смерти старшего сына Ивана. По его словам, молодой человек много лет боролся с внутренними проблемами.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Сын российского оппозиционера Дмитрия Гудкова покончил с собой: что стало причиной

Дмитрий Гудков сообщил о смерти старшего сына

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков сообщил о смерти своего старшего сына Ивана. По словам отца, юноша покончил с собой после многолетней борьбы с тяжелыми внутренними проблемами.

Об этом Гудков написал 14 октября в Facebook.

«В нашей семье произошло огромное горе — наш с Соней старший сын Иван добровольно ушел из жизни», — сообщил политик.

Он отметил, что сын в течение многих лет боролся с серьезными внутренними проблемами, однако преодолеть их, к сожалению, не удалось.

Гудков не раскрыл других обстоятельств смерти сына. Он также попросил не беспокоить семью в ближайшее время, чтобы дать ей возможность пережить потерю.

«Просим не беспокоить нас в ближайшее время и дать нашей семье пережить эту трагедию. Спасибо за понимание», — написал оппозиционер.

Что известно о Дмитрии Гудкове

Дмитрий Гудков — российский оппозиционный политик, который в период 2011-2016 годов был депутатом Государственной думы РФ. Он участвовал в антикремлевских протестах, выступал против аннексии Крыма и поддерживал демократические реформы в России.

2021 политик покинул Россию после задержания и усиления давления со стороны правоохранителей. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он стал одним из соучредителей Антивоенного комитета России.

В феврале 2023 года российские власти внесли Гудкова в реестр «иностранных агентов». В августе 2024 года его заочно приговорили к восьми годам заключения по делу о распространении якобы ложной информации о российской армии.

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