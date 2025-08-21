Сын сотрудницы ЦРУ воевал на стороне РФ: Уиткофф вручил ему орден Мужества от Путина

Стив Уиткофф и Владимир Путин / © Associated Press

Специальный посланник США Стив Уиткофф вручил семье американца, воевавшего на стороне ВС РФ и погибшего в Украине в 2024 году, российской медали от Владимира Путина.

Об этом сообщил CNN высокопоставленный представитель администрации.

Медаль, которую в феврале этого года Уиткофф получил от президента России Владимира Путина — орден Мужества, обычно вручают гражданам Российской Федерации за проявления мужества, доблести в чрезвычайных ситуациях, катастрофах или военных действиях.

21-летний Майкл Глосс, сын высокопоставленного сотрудника ЦРУ, погиб в 2024 году, участвуя в боевых действиях в Украине. Для Уиткоффа вручение медали семье Глоссов не было политическим жестом — он подчеркнул, что это честь потери семьи и утраченной жизни, а не поддержка стороны конфликта.

Майкл Глосс.

По словам чиновника, Уиткофф вручил медаль Юлиане Галлиний, заместителю директора ЦРУ по цифровым инновациям и ее мужу. "Она плакала вместе с мужем", - рассказал представитель администрации CNN.

Уиткофф подчеркнул, что этот момент связан не с тем, за кого погиб сын, а с воспоминаниями о детях и общим посланием: "Давайте закончим эту войну".

Представитель ЦРУ заявил CNN: "Вся семья ЦРУ глубоко расстроена из-за их потери. Джулиана и ее муж поделились: "Мы любили нашего сына и скучаем по нему ежеминутно. Мы ценим конфиденциальность в это сложное время”.

Известно, что страдавший психическими расстройствами Майкл Глосс погиб во время боевых действий в Украине весной 2024 года.

Напомним, на фронте погиб брат скандального депутата России Милонова. Мужчина получил тяжелые ранения во время боевых действий и не выжил.