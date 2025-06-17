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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
546
Время на прочтение
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Сын свергнутого шаха Ирана призывает к восстанию: "Исламская Республика уже упала"

По мнению наследного принца Ирана, только тотальное восстание может положить конец тому «кошмару», в котором оказались все иранцы.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Реза Пахлави

Наследный принц Ирана Реза Пахлави

Реза Пахлави, сын свергнутого иранского монарха, ныне находящегося в изгнании, выступил с громким призывом к восстанию в Иране. По его словам, Исламская Республика уже "кончилась и падает", и для прекращения этого "коллективного кошмара" необходимо только "масштабное восстание".

Об этом сообщает CNN.

В своем заявлении Реза Пахлави подчеркнул, что текущий режим в Иране уже исчерпал себя и народ должен взять судьбу страны в свои руки.

«Сейчас самое время подняться. Пора вернуть Иран. Все мы вместе», — сказал он.

Он выразил убеждение, что только тотальное восстание способно покончить с тем, что он назвал «коллективным кошмаром», в котором находится страна.

Не беспокойтесь о том, что будет после падения Исламской республики. Иран не вступит в период нестабильности или гражданской войны», - сказал он.

Его слова прозвучали на фоне растущего внутреннего напряжения в Иране и усиления внешнеполитического давления, усиливающего дискуссии о будущем Исламской Республики.

Напомним, Трамп назвал Хаменеи «легкой мишенью» и заявил, что США знают, где он скрывается, но пока не будут убивать верховного лидера Ирана.

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Дата публикации
Количество просмотров
546
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