Сын Трампа обратился к Зеленскому с заявлением о помощи Украине

Сын 47-го президента США Дональд Трамп-младший заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "потеряет помощь" через 38 дней.

Об этом написал Дональд Трамп-младший в Instagram.

Именно через 38 дней избиратели официально утвердят победу в выборах Дональда Трампа.

Дональд Трамп-младший сделал заявление в Instagram Фото: скрин donaldjtrumpjr

"У тебя осталось 38 дней до потери помощи", — насмешливо написал Дональд Трамп-младший.

Напомним, 20 января в США состоится инаугурация 47 президента.

Добавим, что второй президентский термин Дональда Трампа может иметь разрушительные последствия. Профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма отметил, что больше всего от этого может потерять Украина.

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