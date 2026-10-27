Сын Трампа тайно охотился в Монголии с российским олигархом: что выяснили журналисты

Трамп-младший охотился в Монголии с российским олигархом / © Associated Press

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В США разразился очередной громкий скандал вокруг семьи Дональда Трампа. Как выяснили журналисты, сын президента США — Дональд Трамп-младший — провел несколько дней на охоте в Монголии в компании российского бизнесмена Умара Кремлева, которого связывают с окружением Владимира Путина.

Об этом говорится в расследовании Financial Times.

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Сын Трампа ездил на охоту в Монголию с российским олигархом

Оплата такой поездки обошлась американским налогоплательщикам в кругленькую сумму. По данным издания, в конце августа сын президента США прибыл в Улан-Батор, откуда направился в охотничий лагерь на западе страны.

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Там он в течение двух дней находился вместе с Кремлевым в сопровождении поваров, водителей и местных гидов.

Факт совместной поездки журналисты подтвердили благодаря словам свидетелей, данным отслеживания авиарейсов, публикациям в соцсетях и официальным документам.

Параллельно с этим выяснилось, что посольство США в Монголии потратило $18 715 на оплату гостиничных номеров для сотрудников Секретной службы, охранявших Трампа-младшего как члена президентской семьи с 23 августа по 6 сентября.

Возглавляющий Международную боксерскую ассоциацию (IBA) российский визитер Умар Кремлев прибыл в Монголию ночным чартером сразу после пресс-конференции в Казахстане 27 августа. Его сопровождал бизнесмен Артур Мартиросов — партнер подсанкционного в США венчурного фонда «Восход». По словам одного из участников поездки, в лагере Трамп-младший и Кремлев избегали общих фотографий.

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После двух дней отдыха Кремлев вылетел в Якутск на боксерский поединок, тогда как Трамп-младший остался в Монголии еще на неделю, продолжив охоту в аймак Баян-Улгий.

По информации местных гидов, сын президента получил трофей — подстрелил алтайского архара, редкого дикого барана, который находится под угрозой исчезновения. Согласно материалам FT, это уже по меньшей мере третий случай с 2019 года во время его охотничьих поездок в Монголию.

Эта история стала продолжением предыдущих разоблачений ProPublica о майской свадьбе Трампа-младшего на Карибах, где Кремлев профинансировал часть свадебной вечеринки.

Представитель Трампа-младшего отверг наличие каких-либо общих коммерческих интересов между ними, подчеркнув, что Кремлев является другом Трампа-младшего из-за увлечения боксом и отдыхом на природе.

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Также спикер прокомментировал итоговую встречу Трампа-младшего с президентом Монголии Ухнагийном Хурелсухом в Улан-Баторе, отметив, что она носила частный характер и касалась преимущественно отдыха на свежем воздухе.

Против Трампа-младшего начали расследование

Напомним, ведущий демократ в комитете по надзору Палаты представителей США Роберт Гарсия начал расследование финансового участия российского олигарха Умара Кремлева в свадебных торжествах Дональда Трампа-младшего. По данным ProPublica, глава Международной боксерской ассоциации (IBA) и близкий к Владимиру Путину олигарх дал сотни тысяч долларов на вечеринку на Багамах, оплатив аренду частного острова и салют.

Представители Трампа-младшего и сам Кремлев назвали свои отношения исключительно дружественными и отвергли политическую почву, а жена Трампа-младшего Беттина Андерсон выразила сожаление по поводу политизации радостного события. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что не знает Кремлева, а мероприятие было лишь неофициальной вечеринкой после основного события, на котором его не было.

В рамках расследования Гарсия требует предоставить документы и переписку с Кремлевым, проверить наличие у Трампа-младшего допуска к гостайне и получить данные обо всех подарках от иностранцев. Сейчас запросы политика являются добровольными из-за статуса меньшинства в комитете, но в случае получения большинства демократами у него появятся полномочия для принудительного истребования документов и вызова свидетелей.

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