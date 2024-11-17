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Сын Трампа опасается, что Третья мировая война начнется еще до президентства его отца

Сын Трампа опасается, что Третья мировая война начнется еще до президентства его отца

Дональд Трамп-младший / Фото: Associated Press

Трамп-младший истерически отреагировал на разрешение Украине использовать дальнобойное западное оружие.

Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США Дональда Трампа, обвинил военно-промышленный комплекс в попытке развязать Третью мировую войну еще до прихода его отца к власти.

Об этом он написал в своем сообщении в сети Х (ранее Twitter), отреагировав на сообщение СМИ о разрешении администрации президента США Джо Байдена на использование Украиной американских ракет большой дальности для ударов внутри России.

"Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет успеть начать Третью мировую войну, прежде чем мой отец сможет достичь мира и спасти жизнь", — написал сын избранного президента США.

Дональд Трамп-младший истерически обвинил "поджигателей войны" в желании заработать как можно больше денег и назвал их недоумками.

“Необходимо обеспечить триллионный доход. Жизнь людей? Им безразлично! Имбециллы!", — написал он.

Напомним, президент США Джо Байден разрешил использование Украиной американских ракет большой дальности для ударов внутри России. После этого стало известно, что Франция и Британия тоже позволили Украине нанести удары вглубь территории России своими ракетами SCALP/Storm Shadow.

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