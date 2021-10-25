Сын Трампа продает футболки с обвинением Алека Болдуина в убийстве: фото

В семье бывшего президента США антипатию к актеру, который пародировал Дональда Трампа и называл его "психом".

На личном сайте сына экс-президента США Дональда Трампа-младшего появилось объявление о продаже футболки с надписью, которой актер Алек Болдуин обвиняется в убийстве.

В сообщении говорится, что такую эксклюзивную вещь можно приобрести всего за 27,99 доллара за штуку.

На футболке, которую продает Дональд Трамп-младший, сделана надпись "Оружие не убивает людей. Болдуин убивает людей".

Таким образом сын экс-президента напомнил о его давнем споре с Болдуином, который является убежденным сторонником Демократической партии, по поводу необходимости ограничить продажу оружия в США. Как настоящий республиканец Трамп-младший уверен, что ограничения для продажи оружия не нужны.

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Болдуин также заслужил антипатии со стороны семьи Трампа из-за того, что регулярно пародировал президента США в шоу Saturday Night Live и называл его "психом" и "социопатом".

Напомним, во время съемок одной из сцен вестерна "Ржавчина" Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. В результате режиссер Джоэл Соуза получил ранения ключицы, а 42-летняя операторка, уроженка Украины Галина Гатчинс погибла.

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После смертельного инцидента Болдуин заявил. что отменяет все другие проекты.

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