Сын Трампа входит в дроновый бизнес: семья расширяет оборонные интересы — Bloomberg

Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа, вкладывает средства в компанию-производителя беспилотников в рамках сделки стоимостью 1,5 миллиарда долларов, направленной на вывод ее на биржу.

Об этом сообщают международные СМИ со ссылкой на финансовые источники.

Речь идет об израильском производителе дронов XTEND , который объединяется с американской строительной компанией JFB Construction Holdings. После завершения слияния новая компания, получившая название XTEND AI Robotics , планирует стать публичной на бирже Nasdaq под тикером XTND .

В инвестиционную группу также входит фирма Unusual Machines , связанная с Дональдом Трампом-младшим, которая уже участвовала в предыдущих раундах финансирования.

Компания XTEND известна своими современными беспилотными системами искусственного интеллекта, поставляемыми, в частности, Министерству обороны США и другим оборонным силам союзников. Спрос на дроны для военных нужд растет на фоне широкого их применения в современных конфликтах.

Эта инвестиция становится частью расширения бизнес-интересов семьи Трампов в секторе оборонных технологий после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

