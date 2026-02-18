- Дата публикации
Сын Трампа входит в дроновый бизнес: семья расширяет оборонные интересы — Bloomberg
Эрик Трамп инвестировал в компанию-производителя дронов, что может вывести ее на биржу и усилить связи семьи Трампов с оборонным сектором.
Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа, вкладывает средства в компанию-производителя беспилотников в рамках сделки стоимостью 1,5 миллиарда долларов, направленной на вывод ее на биржу.
Об этом сообщают международные СМИ со ссылкой на финансовые источники.
Речь идет об израильском производителе дронов XTEND , который объединяется с американской строительной компанией JFB Construction Holdings. После завершения слияния новая компания, получившая название XTEND AI Robotics , планирует стать публичной на бирже Nasdaq под тикером XTND .
В инвестиционную группу также входит фирма Unusual Machines , связанная с Дональдом Трампом-младшим, которая уже участвовала в предыдущих раундах финансирования.
Компания XTEND известна своими современными беспилотными системами искусственного интеллекта, поставляемыми, в частности, Министерству обороны США и другим оборонным силам союзников. Спрос на дроны для военных нужд растет на фоне широкого их применения в современных конфликтах.
Эта инвестиция становится частью расширения бизнес-интересов семьи Трампов в секторе оборонных технологий после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
Напомним, что Трамп призвал Украину быстрее сесть за стол переговоров .
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует как можно быстрее начать переговоры, комментируя предстоящую встречу в Женеве с участием американских представителей.