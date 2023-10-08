Сын Трампа заявил, что через два дня войны в Израиле увидел больше видео, чем из Украины

Платформа GeoConfirmed ответила, что собрала более 23 тысяч видео о войне в Украине

Сын экспрезидента США Дональд Трамп-младший заявил, что "за несколько часов увидел больше видео с этой войны в Израиле, чем из Украины почти за 2 года".

Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).

"Как это возможно, что я за несколько часов увидел больше видео из этой войны в Израиле, чем из Украины почти за 2 года?" — сказал Трамп-младший.

Глобальная геолокационная платформа GeoConfirmed ответила ему, что за более чем полтора года насобирала не менее 23 тысяч видео о войне в Украине.

"Если вы не захотите, то действительно не увидите", — ответила GeoConfirmed и добавила карту, где каждая иконка имеет видеоматериал с гиперссылкой на события в том или ином регионе.