Сын убил своих родителей и рассказал об этом на телевидении — как он объяснил преступление (фото)

В США в прямом эфире новостного выпуска телеканала CBS6 местный житель Лоренц Краус сделал шокирующее признание: он убил своих родителей еще восемь лет назад и зарыл их тела во дворе семейного дома.

Об этом сообщает BILD.

По словам Крауса, он задушил отца собственноручно, а мать с помощью веревки. На уточняющий вопрос ведущего Грега Флойда о том, знали ли родители, что станут жертвами.

В США местный житель Лоренц Краус совершил шокирующее признание: он убил своих родителей Фото BILD. / © Bild

«Да. И это произошло быстро», — ответил мужчина.

Краус объяснил, что пошел на преступление якобы из «милосердия», ведь его родители были беспомощны из-за состояния здоровья.

Почему убийца решил признаться именно сейчас

В последнее время Крауса заподозрили в финансовом мошенничестве. Выяснилось, что социальные выплаты, получаемые его родителями, поступали еще долго после их смерти.

Полиция уже нашла человеческие остатки в саду у дома семьи, однако официальные обвинения не успели предъявить. Сам Краус опередил следствие — написал письмо телеканалу CBS6, намекнув на свою причастность, и впоследствии согласился на интервью.

Сразу после эфира мужчину арестовали. Ему инкриминируют убийство обоих родителей, а также мошенничество. Впереди судебный процесс, который обещает стать резонансным.

