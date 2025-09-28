- Дата публикации
Сын убил своих родителей и рассказал об этом на телевидении — как он объяснил преступление (фото)
Мужчина признался в убийстве родителей во время прямого эфира. Впоследствии полиция нашла останки супругов после его шокирующего признания.
В США в прямом эфире новостного выпуска телеканала CBS6 местный житель Лоренц Краус сделал шокирующее признание: он убил своих родителей еще восемь лет назад и зарыл их тела во дворе семейного дома.
Об этом сообщает BILD.
По словам Крауса, он задушил отца собственноручно, а мать с помощью веревки. На уточняющий вопрос ведущего Грега Флойда о том, знали ли родители, что станут жертвами.
«Да. И это произошло быстро», — ответил мужчина.
Краус объяснил, что пошел на преступление якобы из «милосердия», ведь его родители были беспомощны из-за состояния здоровья.
Почему убийца решил признаться именно сейчас
В последнее время Крауса заподозрили в финансовом мошенничестве. Выяснилось, что социальные выплаты, получаемые его родителями, поступали еще долго после их смерти.
Полиция уже нашла человеческие остатки в саду у дома семьи, однако официальные обвинения не успели предъявить. Сам Краус опередил следствие — написал письмо телеканалу CBS6, намекнув на свою причастность, и впоследствии согласился на интервью.
Сразу после эфира мужчину арестовали. Ему инкриминируют убийство обоих родителей, а также мошенничество. Впереди судебный процесс, который обещает стать резонансным.
