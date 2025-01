Сын вышел на прогулку с мертвой 100-летней мамой – фото

В Рио-де-Жанейро, Бразилия, мужчина вывез свою мертвую мать на прогулку в колесном кресле, чем шокировал прохожих. Подобная история произошла в прошлом году в этом же городе, когда женщина привезла своего мертвого дядю в банк и пыталась взять на него кредит.

22 января в этом году сын вывез на улицу тело 100-летней Аврори ду Насименто Маркес. Она скончалась днем ранее, сообщает Need To Know.

Один местный житель закричал ему: "Ты все испортил".

Ее тело было раскинуто на кресле, стоявшем посреди дороги. Голова женщины была укрыта тканью, но руки и ноги были обнажены.

Мужчина вышел на улицу с мертвой 100-летней мамой / Фото: скриншот с видео

На улицу вызвали полицию, которая забрала ее тело в морг. Ее сына забрали в полицейский участок для допроса.

Согласно его показаниям, 7 января ему и его матери угрожали выселением из их дома. Приблизительно в то же время пожилая женщина потеряла способность передвигаться.

Во вторник, 21 января, она лежала в постели, ей стало плохо, и вскоре она умерла. Ее сын вызвал скорую помощь, и врачи прибыли в дом. Они констатировали смерть матери и сказали ему, что социальные службы займутся вывозом тела. Сын якобы ждал, но никто так и не пришел, поэтому он решил усадить маму в кресло и отвезти ее в центр социальной помощи.

По дороге он столкнулся с местными жителями, обвинившими его в убийстве матери. Он утверждает, что во время стычки на него напали. Однако полицейские утверждают, что у него не было видимых повреждений, когда его доставили в полицейский участок.

Причину смерти Маркеса расследуют правоохранители.

