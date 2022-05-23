Сын Жириновского сменил фамилию, взял другие инициалы и отправится проматывать наследство отца на "проклятый" Запад

Старший сын украинофобского российского политика Владимира Жириновского, о смерти которого стало известно 6 апреля, Игорь Лебедев решил не идти по тому же пути, что и его отец. Он решил сменить имя отчество и фамилию.

Как сообщают СМИ, теперь его зовут Давид Александрович Гарсия и он не собирается оставаться в "большой России ". Уже Давид, а не Игорь планирует выехать в Испанию, где много элитной недвижимости.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

"Просто классика русского имперского патриотизма. Отец сколотил капиталы, вешая лапшу на уши о величии России недалекой русской брешей. А дети и внуки в конце концов упаковали чемоданы и отправились проматывать наследство на проклятый Запад, оставив обманутым фанатам – написал журналист.

Фото из открытых источников

Между тем, как российские политики нажились на собственном народе на несколько поколений вперед, какой-нибудь Ванька сгорит в танке во время штурма Северодонецка и останется в степях Донбасса безымянным, но защитит "честь и славу великой России".

По данным российского издания, политик с 2014 года находится под санкциями ЕС. Сменив фамилию и инициалы, он пытается обойти их. Смена имени произошла в начале июля 2021 года. За две недели до этого Лебедев заявил, что уходит из политики. Согласно сайту Государственной думы, полномочия он при этом не сложил и занимал должность заместителя председателя нижней палаты до 11 ноября 2021 года. В выборах в Думу нового созыва не участвовал.

Напомним, 6 апреля стало известно о смерти главного шута Путина — Владимира Жириновского. Скандальному пропагандисту было 75 лет, а в последние месяцы российские СМИ хоронили политика уже несколько раз — то из-за коронавируса, то из-за проблем с сердцем.

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