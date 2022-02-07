Сына известного натуралиста Стива Ирвина чуть не съел огромный крокодил

Сам звезда "Охотников за крокодилов" Стив Ирвин скончался во время съемок документального фильма. Его ударил током скат.
Огромный крокодил чуть не съел 18-летнего Роберта Ирвина, сына всемирно известного австралийского естествоиспытателя и телеведущего Стива Ирвина.
Об этом сообщает Daily Mail.
Роберт был вынужден бежать со всех ног, спасая свою жизнь, когда огромный 350-килограммовый крокодил набросился на него в Австралийском зоопарке.
18-летний сын легендарного Стива Ирвина проверял, комфортно ли крокодилу Касперу в новой среде. Сначала все происходило спокойно, однако 3,7-метровый зверь проигнорировал еду, предложенную Робертом, и бросился для парня.
Роберт вынужден был бежать. На кадрах видно, что он едва вырвался из челюстей крокодила.
В 2006 году отец Роберта Стив Ирвин скончался во время съемок документального фильма на Большом Барьерном рифе в Австралии. Его ударил током скат. Стив Ирвин всемирную известность получил благодаря работе над сериалом "Охотники на крокодилов".
Напомним, что во Флориде охотник поймал 80-летнего огромного аллигатора, питавшегося скотом.
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