Сына министра МВД Индии арестовали по делу о массовом убийстве фермеров

Неделю назад автомобиль министра МВД въехал в толпу протестующих фермеров, раздавив четырех человек.

В Индии в субботу, 9 октября, по делу о массовом убийстве фермеров арестовали сына министра внутренних дел Ашиша Мисхру.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что неделю назад автомобиль, который принадлежит министру индийского МВД Аджаю Мисхре, наехал на группу протестующих фермеров в городе Лахимпур, что в штате Уттар-Прадеш, раздавив четырех демонстрантов.

После инцидента возмущенные митингующие палками насмерть избили водителя и еще трех пассажиров, а автомобиль сожгли. Очевидцы утверждают, что в салоне машины также находился сын министра внутренних дел. Ашиш, со своей стороны, эту информацию отрицает.

Указывается, что в пятницу Верховный суд Индии раскритиковал правительство штата за то, что Ашиша до сих пор не арестовали.

Уже в субботу офицер полиции Упендра Агарвал сообщил о задержании подозреваемого, поскольку тот во время допроса "не смог предоставить никаких подтверждающих доказательств того, что он не присутствовал ни в одной из трех машин, которые проезжали через толпу, убивая фермеров".

Отец Ашиша Аджей Мисхра утверждает, что его сын не виноват, поскольку не находился в автомобиле в момент инцидента.

Ранее на этой неделе полиция в связи со смертью четырех фермеров арестовала шесть человек и возбудила уголовное дело против еще 14.

Протесты фермеров в Индии продолжаются с сентября прошлого года, когда правительство приняло новые законы о сельском хозяйстве. На прошлой неделе тысячи людей собрались в окрестностях столицы Нью-Дели, чтобы отметить год демонстраций.

Правительство заявляет, что изменения в законах были необходимы для модернизации сельского хозяйства и увеличения производства за счет частных инвестиций, однако фермеры говорят, что законы опустошат их доходы, отменив гарантированное ценообразование, и заставят их продавать свой урожай корпорациям по более низким ценам.

Ранее в Индии вспыхнули массовые протесты из-за жуткого убийство 9-летней девочки: ребенок был изнасилован индуистским священником и тремя другими мужчинами, после чего его убили и насильно кремировали.

Новости мира: в Индии люди протестуют из-за изнасилования и смерти 9-летней девочки

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