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Сына Нетаньяху срочно эвакуировали из США в Израиль
Со стороны Ирана были угрозы в адрес сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - Яира. В этой связи его эвакуировали из Флориды в Израиль.
Старшего сына премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху срочно эвакуировали из США из-за серьезной угрозы.
Об этом пишет The Time of Israel.
«Яиру Нетаньяху действительно угрожала значительная опасность, — приводят местные СМИ заявление спецслужб. — С учетом этой угрозы и по результатам оценки ситуации было принято решение в срочном порядке вернуть его в Израиль вместе с группой охраны».
В чем именно заключалась угроза, пока неизвестно.
Американское издание Newsmax сообщало, ссылаясь на источник в правоохранительных органах США, что разведка Израиля еще в конце 2025 года обнаружила иранский сговор с целью убийства во Флориде Яира Нетаньяху и сообщила об этом американским властям. Согласно сообщению издания, иранские агенты уже находились в Майами, наблюдая за местом жительства и передвижения израильтянина.
Поэтому, по информации источника Newsmax, сыну премьер-министра, которого постоянно сопровождает израильская группа охраны, было приказано немедленно покинуть место пребывания.
В прошлый четверг с угрозами в адрес самого главы израильского правительства выступил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана.
«Мы отправим Биньямина Нетаньяху в ад», — заявил Мохсен Резайи в интервью государственному телеканалу, передает агентство dpa.
Ранее израильская разведка передала Соединенным Штатам новые разведывательные данные, якобы свидетельствующие о подготовке Ираном нового покушения на президента США Дональда Трампа.