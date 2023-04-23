Сына Пескова уличили во лжи: гонял на Tesla Москвой, а не воевал в Украине — СМИ

Пропагандисты в России утверждают, что сын пресс-секретаря Путина стал участником "специальной военной операции" в Украине. Но, очевидно, они традиционно соврали.

Попытка российских пропагандистов превратить сына спикера президента РФ Дмитрия Пескова в "героя", который воюет в Украине, кажется, провалилась. В Сети опубликованы скриншоты с камер наблюдения, зафиксировавшие электрокар 33-летнего Николая Чоулза (Пескова) на обычных для него маршрутах в Москве.

Соответствующие изображения появились в Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ" в воскресенье, 23 апреля.

В подписи к двум скриншотам утверждается, что камеры внешнего наблюдения в столице государства-агрессора 24 июля 2022 и 6 ноября 2022 зафиксировали автомобиль Tesla Model X, принадлежащий сыну Пескова.

Электрокар Николая Чоулза (Пескова), зафиксированный камерами наблюдения в Москве 6 ноября 2022 года / Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

Электрокар Николая Чоулза (Пескова), зафиксированный камерами наблюдения в Москве 24 июля 2022 года / Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

“С начала и до конца 2022 года авто активно передвигалось по Москве и даже сохранились данные о штрафах... В заявленный период “службы” Николая, электрокар на привычных хозяину маршрутах нарушал правила в июле и ноябре 2022 года. И есть все основания полагать, что за рулем был сам Николай”, — сообщает канал, заметив, что Tesla Model X является любимым автомобилем сына пресс-секретаря президента РФ

Средства массовой пропаганды в России распространяют информацию о том, что Николай Чоулз (Песков) летом был устроен отцом в боевые формирования Пригожина и отвоевал шесть месяцев. Однако, по словам людей, знакомых с сыном пресс-секретаря лично, 33-летний мужчина никуда не исчезал на длительный период.

Накануне пропагандистский российский ресурс "Комсомольская правда" опубликовал интервью с сыном Пескова, в котором он говорит, что уехал на войну под другой фамилией.

"Никто не знал на самом деле кто я. Поскольку там мы общаемся не по именам, не по фамилиям, а по позывным, это упростило задачу”, — сказал сын пресс-секретаря Путина.

Песков-младший добавил, что пробыл на войне около полугода и за это время получил медаль "За отвагу".

В Telegram-канале "Агентство" отметили, что таким утверждением сын спикера Путина признается в использовании поддельного паспорта, а за это преступление предусмотрено до года лишения свободы.

Напомним, в сентябре 2022 года представители команды российского оппозиционера Навального опубликовали видео телефонного разговора с сыном Пескова. Мужчина, назвавшийся "военным комиссаром", предложил ему прийти на медосмотр, чтобы пойти воевать против Украины. Однако Николай Чоулз отказался от предложения, аргументируя это тем, что он решит этот вопрос "на другом уровне".

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