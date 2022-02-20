"Сынок, поговори со мной, не плачь": пятилетний мальчик провалился в 25-метровый колодец, где в темноте провел трое суток

Мальчикe спускали на веревке еду и воду.

В Афганистане мальчик провалился в колодец глубиной 25 метров, где провел три дня, прежде чем его подняли на поверхность. Спасательная операция длилась три дня, но, к сожалению, после того, как мальчика удалось достать из колодца, он умер.

Об инциденте информируют TOLOnews, France 24, Daily Mail и Al Jazeera.

Известно, что инцидент произошел 16 февраля в селе Шокаке афганской провинции Забул, что в 400 км к юго-западу от Кабула. Мальчик по имени Хайдар, которому по данным СМИ было 5 лет, застрял в колодце после того, как соскользнул на дороге.

Спасательная операция началась сразу и сперва имела успех — ребенка удалось обеспечить едой и водой, а также его вытащили на веревке на 10 метров, с ним даже общался отец. На видео, распространенном в социальных сетях, слышно, как отец спрашивает сына, с ним ли все в порядке.

"Хайдар, поговори со мной. Не плачь. Мы работаем, чтобы вытащить тебя", — говорит отец.

"Хорошо, я буду говорить", — отвечал мальчик.

Также читайте В Полтавской области поздно вечером 64-летняя женщина провалилась в глубокий колодец

Однако вскоре от ребенка перестали поступать какие-либо звуки. Кроме того, спасатели наткнулись на большой камень, заблокировавший им путь. В конце концов в колодец спустили камеру, и увидели, что мальчик застрял ногами в узкой части колодца, но мог двигать руками и верхней частью тела.

В пятницу утром, 18 февраля, ребенка удалось достать живым. Мальчика подсоединили к кислороду и понесли в медицинский вертолет, но через несколько минут он умер.

Эффекты вдоль пути к Афганскому юноше трепнули в well for more than 45 hours but no success yet.

Technical assistance is urgentne needed.

Plz retweet to get attention of those can can help. #saveHaider #Zabul #Afghanistan pic.twitter.com/pvphU0pQuA — ‌Bismellah Pashtonml (@bpashtonmal) February 17, 2022

Напомним, в селе Вознесенское в Черкасской области 62-летняя женщина попала в колодец. Выяснилось, что поводом для сознательного укрытия стали телевизионные новости, после которых пенсионерка заключила о военном нападении захватчиков.

Читайте также: