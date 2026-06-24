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"Сыновья и дочери начнут гибнуть": в ВСУ предупредили об опасном плане Путина и Лукашенко
В случае эскалации войны в связи с втягиванием в нее белорусской армии Украина будет вынуждена ответить ударами по территории Беларуси.
Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко может оказаться под усиленным давлением со стороны России и втянуть страну в войну против Украины.
Об этом в комментарии «24 каналу» заявил командир бригады БПС «Ахиллес» Юрий Федоренко.
По его словам, Кремль заинтересован в создании дополнительной угрозы с северного направления, чтобы заставить Украину перебросить туда часть сил и резервов.
Федоренко подчеркнул, что Беларусь уже фактически была вовлечена в войну в 2022 году, когда с её территории началось наступление на Киев, а также размещались российские войска, авиация и военная инфраструктура.
В то же время он предупредил, что сейчас речь может идти о гораздо более опасном сценарии — непосредственном участии белорусских военных в боевых действиях.
В случае реализации такого сценария, подчеркнул военный, пострадает в первую очередь население Беларуси.
«Он довел белорусский народ до того, что их сыновья и дочери теперь начнут гибнуть. Вот в чём заключается ситуация. И это огромная проблема», — сказал Федоренко.
Он добавил, что риск заключается в том, что белорусское общество может не оказать сопротивления политике режима Лукашенко.
«Если белорусский народ склонит голову, как это сделал российский, и будет просто идти на бойню и умирать», — отметил он.
Возможные последствия для Беларуси
По словам Федоренко, в случае эскалации Украина будет вынуждена ответить ударами по территории Беларуси.
«Мы, как государство, будем вынуждены наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, по объектам, занимающимся хранением и переработкой нефтепродуктов, а также по объектам военного назначения», — заявил он.
Он подчеркнул, что такие последствия могут отбросить Беларусь на десятилетия назад.
Повторится ли сценарий 2022 года?
В то же время командир «Ахиллеса» подчеркнул, что ситуация для потенциального агрессора существенно изменилась.
По его словам, Украина значительно укрепила северную границу, построила оборонительные рубежи и накопила боевой опыт.
Федоренко отметил, что даже в случае попытки втянуть Беларусь в войну, быстрого результата для России не будет.
«Мы не будем ждать того момента, когда нас начнут убивать. Мы будем противодействовать сразу же», — сказал он.
Он также подчеркнул, что Украина будет реагировать на угрозы «в соответствии с необходимыми военными мерами, чтобы не допустить угрозы со стороны Беларуси».
Напомним, что последние события в Беларуси, в частности развертывание масштабных «мобилизационных учений» и массовый вызов военнообязанных в военкоматы, свидетельствуют об усилении российского давления на Минск. Кремль пытается использовать белорусскую территорию в качестве плацдарма для ударов беспилотников и создания новой зоны напряжённости, что вынуждает Украину оперативно укреплять оборонительные рубежи и фортификационные сооружения на северной границе.