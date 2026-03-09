Сыновья Трампа поддержали стартап дронов, который хочет купить украинского производителя — что известно

Эрик Трамп (слева) и Дональд Трамп-младший (справа) стоят рядом со своим отцом, бывшим президентом США Дональдом Трампом, во время публичного мероприятия. / © Фото из открытых источников

Сыновья президента США Дональда Трампа - Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший - поддержали американский стартап Powerus, который занимается разработкой беспилотников и стремится получить контракты с Пентагоном.

Об этом говорится в материале GEO Today.

Компания базируется в Флориде и рассчитывает воспользоваться новым спросом на американские дроны после того, как в США ограничили использование беспилотников китайского производства.

Powerus намерен объединиться с публичной компанией Aureus Greenway Holdings (AGH). После завершения сделки ее акции планируют разместить на бирже Nasdaq под тикером PUSA.

Использование украинских технологий

В компании заявляют, что планируют закупать передовые украинские технологии беспилотников для последующих поставок американским военным.

Параллельно стартап хочет расширить производство дронов в США и создать партнерство для масштабирования производства.

Руководящая команда компании состоит из бывших военных спецподразделений армии США, имеющих боевой опыт.

По словам соучредителя Powerus и бывшего офицера спецназа Бретта Великовича, компанию создали люди, хорошо понимающие потребности современной войны.

«Эту компанию основали люди, участвовавшие в боевых действиях. Мы знаем, что работает в условиях высокого риска», – заявил он.

Ставка на рынок военных дронов

Согласно документам, представленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), после слияния Powerus станет дочерней компанией AGH.

Соглашение предусматривает также привлечение около 9 млн. долларов инвестиций, которые планируют направить на расширение производства.

Эксперты отмечают, что спрос на дешевые и быстро развертываемые беспилотные системы резко возрос. В частности, Пентагон активно тестирует новые системы автономных дронов, способных работать в формате роев и быстро находить цели.

Аналитики считают, что подобные технологии могут стать новым стандартом для будущих военных операций США.

Компания Powerus стремится занять свою нишу на этом рынке, объединяя военный опыт разработчиков, американское производство и доступ к финансированию через фондовый рынок.

Украинские дроны на Ближнем Востоке: что известно

Украина будет обучать страны Персидского залива сбивать иранские дроны. Первая группа украинских экспертов и военных отправится туда уже в понедельник, 9 марта.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о переговорах с лидерами Катара, Эмиратов, Бахрейна по передаче им опыта борьбы с иранскими дронами «Шахед».

В разговоре с Bloomberg он заявлял, что Украина готова направить своих лучших специалистов по противодействию иранским дронам на Ближний Восток.

Зеленский признал, что предложил помощь странам Ближнего Востока в обмен на их влияние на Россию, чтобы Кремль согласился на перемирие.