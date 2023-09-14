Сыну президента США Байдена грозит 25 лет заключения: в чем его обвиняют

Обвинительное заключение является первым случаем, когда сына или дочь действующего президента привлекают к уголовной ответственности.

Сына президента США Джо Байдена обвинили в трех случаях лжи при покупке огнестрельного оружия. Если Хантер Байден будет признан виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 25 лет заключения, говорится в заявлении министерства юстиции.

Об этом в четверг, 14 сентября, сообщило BBC.

Обвинения Хантеру Байдену были предъявлены после того, как попытки заключить соглашение о признании вины с прокурорами провалились. Это первый случай, когда сыну или дочери действующего президента США выдвинули официальные обвинения.

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Все три пункта обвинения касаются того, что г-н Байден якобы предоставил ложную информацию на бланках при покупке огнестрельного оружия, когда он был потребителем наркотиков.

В частности, предоставленные суду документы показывают, что сын действующего президента покупал револьвер Colt в оружейном магазине Делавера в октябре 2018 года. Он хранил пистолет 11 дней.

На момент приобретения оружия Хантер Байден активно употреблял крек. Согласно федеральным законам США, ложная информация в такой документации или владение огнестрельным оружием во время употребления наркотиков является преступлением.

Ранее он признал эти обвинения в ходе переговоров о признании вины с прокурорами.

Правовые проблемы Хантера Байдена стали серьезной политической проблемой из-за внимания республиканцев и могут оказать большое влияние на выборы 2024 года, на которых кандидатом в президенты от демократической партии будет его отец.

Напомним, в начале августа 2023 года бывшему президенту США Дональду Трампу в Федеральном суде Вашингтона объявили обвинение в заговоре для попытки отменить результаты выборов в 2020 году, что привело к нападению на Капитолий США 6 января 2021 года.

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