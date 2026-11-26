Эйрик Кристофферсен и Александр Сырский

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Норвегия заинтересована в использовании украинского боевого опыта для укрепления противовоздушной обороны вдоль почти 200-километровой сухопутной границы с Россией. Для оценки угроз и укрепления защиты от российских беспилотников и ракет норвежское военное командование пригласило бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщает издание The Barents Observer.

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Сирский вместе с главнокомандующим Вооружёнными силами Норвегии генералом Эйриком Кристофферсеном совершил секретную поездку в приграничный регион вблизи российского Кольского полуострова.

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Норвегия изучает опыт Украины

В ходе визита военные осмотрели участки норвежско-российской границы, в частности районы вблизи сильно милитаризованного Кольского полуострова. Цель поездки — оценить местность и возможные угрозы, чтобы определить, как усилить противовоздушную оборону и реагировать на потенциальные российские провокации.

Сырский подчеркнул, что Норвегия должна быть готова к возможным действиям России, в частности к нарушениям воздушного пространства.

«Вы должны быть постоянно готовы к провокациям, а ваша противовоздушная оборона должна находиться в боевой готовности круглосуточно, 24/7», — заявил он.

Главнокомандующий норвежской армией пояснил, что после осмотра приграничной территории военные планируют провести в Осло штабные учения, в ходе которых отработают различные сценарии угроз и способы противодействия им.

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Защита от дронов и ракет

Сотрудничество между Норвегией и Украиной в сфере противовоздушной обороны носит двусторонний характер. Норвегия помогает Украине технологиями и финансированием для разработки средств противодействия беспилотникам и ракетам, тогда как украинская сторона передает партнерам практический опыт отражения российских воздушных атак.

По словам эксперта Норвежского института оборонных исследований Кристиана Отланда, интерес НАТО к украинскому опыту вполне закономерен.

«Украина приобрела уникальный практический опыт защиты от российских дронов и ракет, и государства-члены НАТО явно заинтересованы в том, чтобы перенять этот опыт», — отметил он.

Отланд считает, что визит Сирского — это, прежде всего, практический шаг, направленный на повышение обороноспособности Норвегии и более глубокое понимание угроз со стороны России.

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Непосредственная угроза для Норвегии

Особое внимание во время поездки уделили районам вблизи Печенской долины на Кольском полуострове, где дислоцированы российские воинские подразделения. Именно оттуда Россия запускает авиацию для нанесения ударов по Украине. В частности, на Кольском полуострове расположена авиабаза «Оленья», с которой взлетают стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Сирский подчеркнул, что Украина будет и впредь наносить удары по российским военным объектам, чтобы ограничить возможности Москвы наносить удары по украинским городам и инфраструктуре.

Для Норвегии этот регион имеет особое стратегическое значение ввиду близости к российским военным базам и необходимости защиты северных территорий от возможных воздушных угроз. Именно поэтому Осло стремится использовать опыт Украины, которая уже несколько лет противостоит масштабным ракетным и дронным атакам России.

Напомним, что официальным поводом для телефонного звонка президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере президенту России Владимиру Путину в октябре стала Украина. Но на самом деле лидеры спасали от непосредственного столкновения с РФ свой собственный Балтийский регион.

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